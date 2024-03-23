Фестиваль «Звуки цветения» начинается в ботанических садах Кью в Лондоне

Знаменитый Пальмовый дом ботанических садов Кью в Лондоне красиво украшен в розовых тонах. Викторианское стеклянное строение окружено весенними цветами. Здесь уже начали цвести вишни. А это верный признак того, что пришла весна.

Магнолии также раскрыли свои цветы. Этот вид родом из Китая и Америки, но вполне успешно прижился и вдоль дорожек садов Кью.

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[Хелена Дав, работница ботанического сада]:«У нас повсюду – цветение. На самом деле сезон цветения довольно длинный. Он может начаться уже в феврале и продлиться до мая, поскольку включает в себя вишню, сливу, яблони и груши. Сейчас мы в середине сезона. Красивые розовые и белые цветки яблони действительно выглядят потрясающе. Но помимо них есть нарциссы, пролески и остальные весенние цветы, которые только распускаются».

Каждый год этот участок площадью 132 гектара посещают миллионы людей.

А этой весной посетителей может быть ещё больше, ведь здесь впервые проходит фестиваль, посвящённый сезонным весенним цветам.

[Митилли Джегантан, работница ботанического сада]:«Это первый фестиваль цветения, и он посвящён музыке, написанной Королевским музыкальным колледжем и шестью его композиторами. В центре внимания такие деревья, как вишня и магнолии. Все они цветут в разное время. Так же и музыка: она звучит в разных частях сада».

Посетители должны отыскать места в саду, где среди шелеста ветвей и щебетания птиц слышна музыка. В общей сложности таких мест шесть.

[Митилли Джегантан, работница ботанического сада]:«Это были шесть разных композиторов, которые приехали сюда, чтобы почерпнуть вдохновение в этих местах. И для каждого места они создали своё произведение».

День весеннего равноденствия официально ознаменовал начало весеннего сезона. Однако некоторые цветы, похоже, уже начинают опадать.

Раннюю весну пока нельзя назвать изменением климата. Однако тенденции показывают, что времена года смещаются в этом направлении.

[Хелена Дав, работница ботанического сада]:«Этим деревьям придётся пережить более длительный сезон, прежде чем они снова войдут в состояние покоя. Поэтому нам просто нужно убедиться, что у них достаточно питательных веществ и воды. Нужно постоянно их проверять».

Фестиваль «Звуки цветения» продлится до 14 апреля.

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