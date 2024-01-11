Китайский Харбин превращается в город ледяного и снежного искусства. На этой площадке проходит конкурс на лучшую..

Город льда и снега: в Харбине создают сотни ледяных и снежных композиций

Китайский Харбин превращается в город ледяного и снежного искусства. На этой площадке проходит конкурс на лучшую скульптуру из снега. Это часть Харбинского фестиваля снежных и ледяных скульптур.

В конкурсе участвуют 100 мастеров из 12 стран. На скульптуры уйдёт 150 000 кубометров снега. На работу даётся четыре дня. По словам организаторов, здесь появится 230 снежных композиций.

Команда китайских скульпторов создаёт творение в виде рук двух людей, обнимающих ребёнка.

[Ши Лэй, скульптор из Китая]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Канадские мастера вырезают из снега голубя, который сложен из книг.

[Мортон Бёрк, скульптор из Канады]:

«Это недолговечно, но делается быстро. И, знаете, это захватывает. Выполняя такую работу, мы приходим в восторг. Скульптура простоит месяц. И в Харбине её увидят миллионы людей. Так что я счастлив».

Некоторые скульпторы впервые работают со снегом.

[Майя Чайковски, скульптор из Великобритании]:

«Мне трудно приспособиться к большому масштабу. Сейчас я вырезаю голову единорога. Когда работаешь на близком расстоянии, а голова такая большая, её не увидеть целиком. Я спрыгиваю вниз, делаю шаг назад и смотрю, и голова выглядит иначе, чем вблизи».

А в центре Харбина, в парке Чжаолинь, появились 280 произведений искусства изо льда. Скульпторы создали множество сказочных героев, а также развлекательных сооружений.

[житель Харбина]:

«Это особый вид искусства. Творения прозрачны и сверкают. Они выразительнее, чем каменные и деревянные скульптуры, и притягивают к себе».

История Харбинского международного фестиваля снежных и ледяных скульптур тянется с 1963 года. Причём считается, что традиции создания скульптур изо льда положили начало местные рыбаки ещё 300 лет назад.

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