Тайцы внедряют инновации, чтобы сохранить традицию и окружающую среду

В первое ноябрьское полнолуние в Таиланде празднуют фестиваль Лойкратхонг. По традиции в воду опускают кратхонги –..

В первое ноябрьское полнолуние в Таиланде празднуют фестиваль Лойкратхонг. По традиции в воду опускают кратхонги – маленькие плоты из банановых стеблей, украшенные цветами, свечами и аромапалочками. Так тайцы отдают дань уважения речному божеству, очищаясь от обид и дурных мыслей. Также принято загадывать желание.

Фестивалю уже много сотен лет. Однако он вызывает всё больше нареканий у защитников окружающей среды. Тысячи цветочных композиций загрязняют реки и попадают в море.

Но в этом году у властей Бангкока – инновационное предложение. Это цифровые кратхонги. Их «запускают» на поверхность воды вместо настоящих.

[Аэкваруньо Амрапала, помощник секретаря губернатора Бангкока]:

«Приходишь в то же место и получаешь те же самые ощущения. Я думаю, люди примут цифровые кратхонги. Многим этот проект нравится. Здесь можно загадать желание перед цифровым кратхонгом вместе с семьей. Всё как раньше – это культура и это экономика. Но при этом отходов меньше».

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Кратхонг нужно нарисовать на бумаге. Затем их сканируют в цифровую систему, которая создает красочные проекции на поверхности воды.

[участница фестиваля]:

«Моя дочь взрослеет и уже понимает, что такое охрана окружающей среды. А вот сын ещё маленький. В прошло году он видел плавающие кратхонги. Надеюсь, он поймёт важность сохранения природы, увидев цифровые кратхонги». [участница фестиваля]:

«Этот цифровой кратхонг помогает уменьшить вырубку деревьев, а обычные кратхонги загрязняют реку».

Цифровых кратхонгов запустили более 3000.

При этом, по данным властей, в этом году в праздничную ночь по реке Чаупхрая проплыло около 600 000 физических кратхонгов. То есть пока цифровой вклад – лишь капля в море.

При этом в местном монастыре – против таких инноваций.

[Матхи Ватчара Прачаторн, настоятель храма]:

«Это не то, с чем можно просто покончить. Это культура, глубоко укоренившаяся в нашей истории. Не говоря уже об экономической выгоде фестиваля».

Впрочем у монахов есть своё решение проблемы. Они собирают дрейфующие кратхонги и перерабатывают их на корм животным.

[Матхи Ватчара Прачаторн, настоятель храма]:

«Нужно подумать о том, как регулировать плавание кратхонгов, чтобы потом их собрать».

Монахи организуют такую акцию по очистке вод после фестиваля второй год подряд.

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