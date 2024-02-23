Авиашоу в Сингапуре: ставка на футуристические воздушные такси

Любой, кто когда-либо часами стоял в пробке, наверняка в какой-то момент мечтал о том, чтобы взлететь..

Любой, кто когда-либо часами стоял в пробке, наверняка в какой-то момент мечтал о том, чтобы взлететь в небо и оставить позади городские дороги. Эта фантазия вполне может вскоре стать реальностью. Две крупные компании делают ставки на воздушные такси. Свои разработки они показали на авиашоу в Сингапуре.

Hyundai Supernal и Eve Air Mobility надеются официально запустить воздушные такси с электрическим приводом в течение следующих двух-четырёх лет.

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[Шин Джайвон, глава Supernal]:«Наземный транспорт также развивается и совершенствуется. Но для удовлетворения всех потребностей в мобильности такого количества людей в городских районах наземного транспорта будет недостаточно, поэтому нам придётся открыть небо».

Электрический самолет S-A2 компании Supernal оснащён восемью винтами и рассчитан на перевозку пилота и четырёх пассажиров.

Его запас хода – 40-60 километров. Взлетает и приземляется вертикально. Испытания начинаются в этом году. Также компания ведёт переговоры с регулирующими органами в различных странах, чтобы обсудить политику и вопросы сертификации.

Бразильская фирма Eve Air Mobility, дочерняя компания третьего по величине производителя самолётов Embrarer, также разрабатывает воздушное такси.

Это электрический самолёт с вертикальным взлётом и посадкой. Его надеются выпустить к 2026 году.

Он будет перевозить от четырёх до шести пассажиров на расстояние почти в 100 километров, не производя при этом выбросов углекислого газа.

Такой транспорт в течение многих лет рассматривали как возможность сократить вредные выбросы авиационной промышленности. Однако ограничения срока службы батареи и нормативные препятствия не позволили этой технологии реализоваться.

Впрочем, сейчас благодаря падению цен на аккумуляторы и технологическим достижениям на рынок выходят крупные игроки.

Препятствием для них пока остаются правовые ограничения в разных странах на воздушный транспорт.

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