На небольшой ферме в пригороде Гаваны производят безглютеновую муку из бананов, кокоса и юкки. Местные продукты..

Мука из бананов: как на Кубе справляются с дефицитом

На небольшой ферме в пригороде Гаваны производят безглютеновую муку из бананов, кокоса и юкки. Местные продукты стали альтернативой дорогостоящему импорту, а также ответом на повальный дефицит продуктов питания.

[Габриэль Перес, основатель и владелец компании Bacoretto]:

«Для производства нашей продукции мы используем только органическое сырьё. В ней нет агрессивных химикатов, и они не генетически модифицированы. Также всё, что мы делаем, должно быть полезным. Эта мука не содержит глютена. Она полезна для людей, страдающих гипертонией и диабетом».

38-летний предприниматель Габриэль Перес продал дом и бизнес, чтобы заняться фермерством. Его участок находится в окрестностях Гаваны. Основанная им компания Bacoretto сушит и перемалывает юкку, рис, бананы и кокос в органическую муку.

[Ноэлия Гонсалес, мама Габриэля и сотрудница компании Bacoretto]:

«Думаю, это очень важно и необходимо, потому что люди стали питаться менее экологично, обращая внимание на количество, а не на качество. Мы забыли традицию употребления экологически чистых продуктов, забыли о здоровом питании и о приготовлении домашней еды, выращивании сырья».

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Большую часть продуктов питания Куба импортирует. Но этого недостаточно. В условиях экономического кризиса полки местных магазинов опустели. Найти даже базовые товары очень сложно.

[Габриэла Пуг, продавец магазина]:

«Сюда, в этот магазин, многие приходят в поисках продуктов без глютена. Покупателям нравится мука Bacoretto, особенно банановая и из юкки. Из неё можно приготовить множество вкусных блюд, которые вполне доступны для всех».

Габриэль Перес считает, что нельзя надеяться на импорт, когда на Кубе есть бананы, кокосы, юкка и другие растения.

[Габриэль Перес, основатель и владелец компании Bacoretto]:

«Когда начинаешь вникать в суть, обнаруживается множество неиспользуемых продуктов питания, продуктов, которые гниют или пропадают. Так что нужно провести инвентаризацию того, что у нас есть».

Фермер смог открыть свой бизнес после того, как в 2021 году власти социалистического острова сняли запрет на деятельность частных компаний. Запрет действовал после революции в течение 62 лет.

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