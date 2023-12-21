Синтетические парики утилизируют в Кении, чтобы защитить природу

В этом парикмахерском салоне в кенийском городе Кисуму объём волос клиенткам увеличивают с помощью искусственных прядей...

В этом парикмахерском салоне в кенийском городе Кисуму объём волос клиенткам увеличивают с помощью искусственных прядей.

Такую причёску можно носить от четырёх до шести месяцев. Потом нужно будет заменить. Пряди бывают разных цветов. Они дешевле наращивания или париков из натуральных волос.

Но что происходит с синтетическими волокнами, когда их снимут?

Обычно они изготовлены из неразлагаемого пластика. В природной среде такой пролежит сотни лет.

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Но в этой мастерской группа женщин превращает эти отходы в функциональные предметы.

Под руководством Сары Адеро выброшенные синтетические и натуральные волосы из салонов становятся коврами и ковриками. Всё ради защиты окружающей среды.

Волосы сначала сортируют и вяжут в нити. Потом их вплетают в изделия.

Каждая работница делает до десяти ковров в неделю. Маленькие стоят около трёх долларов, большие – по 16 долларов за штуку.

[Сара Адеро, директор предприятия]:«Волосы прекрасны, когда они заплетены, но когда их снимаешь, они выглядят очень некрасиво. Мы решили использовать их, чтобы они не загрязняли окружающую среду. Мы используем их для изготовления ковриков под двери и зарабатываем этим на жизнь».

Проект даёт местным женщинам возможность заработать. А покупатели говорят, что продукция им очень нравится.

[Вивиан Авуор, покупательница]:«Они уникальны и доступны по цене, помогают сохранить окружающую среду, делают её чистой. Также в сезон дождей они быстрее сохнут, а ещё собирают много пыли».

Этот проект особенно актуален для озера Виктория – крупнейшего пресноводного озера Африки. Оно быстро загрязняется из-за сточных вод. Некоторые его части даже считаются мёртвыми зонами из-за дефицита кислорода в воде.

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