Огромный резервуар под Парижем пытаются завершить в срок

Строительство гигантского резервуара для воды под Парижем пытаются завершить в срок. Он поможет контролировать уровень загрязнения..
Дата загрузки: 2023-12-01
Огромный подземный бассейн ёмкостью 50 000 кубических метров строят на юге столицы под парижским железнодорожным вокзалом Аустерлиц. Его объём соответствует 20 олимпийским бассейнам.
В резервуаре будут собирать осадки после сильных дождей. Сейчас во время ливней старая канализационная система столицы не справляется. В итоге неочищенные сточные воды попадают в Сену. Резервуар должен решить эту проблему. В итоге концентрация кишечных палочек и энтерококков в реке будет в пределах нормы.
Представитель парижской мэрии говорит, что дождливое лето усложнило задачу по обеспечению безопасности купания в Сене. Но он надеется, что проект стоимостью в полтора миллиарда долларов будет иметь эффект.[Бенжамин Реньо, представитель городской администрации]:
«Это как марафон. Мы бежим его уже несколько лет. И сейчас мы приближаемся к финишу».
Город уже давно работает над проектом по обеспечению возможности купания в Сене. Игры 2024 года – это хороший шанс ускорить его реализацию и провести несколько спортивных мероприятий на знаменитой реке, как это было на первых Олимпийских играх в Париже в 1900 году.
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