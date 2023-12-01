Огромный резервуар под Парижем пытаются завершить в срок

Строительство гигантского резервуара для воды под Парижем пытаются завершить в срок. Он поможет контролировать уровень загрязнения..

Строительство гигантского резервуара для воды под Парижем пытаются завершить в срок. Он поможет контролировать уровень загрязнения Сены во время Олимпиады 2024 года и после неё. В итоге многие водные соревнования можно будет провести на реке.

Огромный подземный бассейн ёмкостью 50 000 кубических метров строят на юге столицы под парижским железнодорожным вокзалом Аустерлиц. Его объём соответствует 20 олимпийским бассейнам.

В резервуаре будут собирать осадки после сильных дождей. Сейчас во время ливней старая канализационная система столицы не справляется. В итоге неочищенные сточные воды попадают в Сену. Резервуар должен решить эту проблему. В итоге концентрация кишечных палочек и энтерококков в реке будет в пределах нормы.

Представитель парижской мэрии говорит, что дождливое лето усложнило задачу по обеспечению безопасности купания в Сене. Но он надеется, что проект стоимостью в полтора миллиарда долларов будет иметь эффект.

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[Бенжамин Реньо, представитель городской администрации]:«Это как марафон. Мы бежим его уже несколько лет. И сейчас мы приближаемся к финишу».

Город уже давно работает над проектом по обеспечению возможности купания в Сене. Игры 2024 года – это хороший шанс ускорить его реализацию и провести несколько спортивных мероприятий на знаменитой реке, как это было на первых Олимпийских играх в Париже в 1900 году.

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