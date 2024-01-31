В Бразилии идёт крупномасштабная операция по очистке от химикатов реки Кубатан и её притока Секу. Здесь..

В Бразилии перевернулся грузовик с химикатами: загрязнены две реки

В Бразилии идёт крупномасштабная операция по очистке от химикатов реки Кубатан и её притока Секу. Здесь в результате аварии перевернулся грузовик с сульфокислотой, и она попала в реку. Инцидент произошёл недалеко от Жоинвили в штате Санта-Катарина. В итоге 75% жителей города остались без воды.

[Жеовани Андради, эколог]:

«Мы просим (людей) не давать речную воду животным и не использовать её самим. Мы разослали предупреждение всем местным жителям».

Авария произошла на крутом повороте. Грузовик вылетел на высокую обочину, перевернулся и загорелся. Из прицепа выкатились бочки с сульфокислотой. Она попала в Секу, а потом в Кубатан. Власти временно закрыли станцию по очистке воды, которая снабжает большую часть Жоинвили. В городе живут 600 тысяч человек.

[Адриану Силва, мэр Жоинвили]:

«Каждые полчаса мы проверяем концентрацию химикатов в реке Кубатан. Рано утром вода была уже намного чище».

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Между тем представители водоснабжающей компании заявили, что сульфокислота не токсична. Её используют при изготовлении бытовых моющих средств. Однако местные жители говорят, что в месте разлива химикатов видели мёртвую рыбу.

Во время автомобильной аварии никто не погиб. Водитель грузовика пострадал и находится в больнице, но его состояние стабильное.

Теперь власти Жоинвили опасаются, что такой инцидент может повториться.

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