Рядом с кварталом новых высотных зданий в престижном районе Белграда неочищенные сточные воды сбрасывают прямо в..

Неочищенные сточные воды каждый день сбрасывают в реки Сербии

Рядом с кварталом новых высотных зданий в престижном районе Белграда неочищенные сточные воды сбрасывают прямо в реку Сава. Это один из десятков стоков, загрязняющих воды столицы Сербии.

Проблемы с экологией в городе наблюдаются давно. Воздух здесь загрязняют многочисленные угольные заводы. Кроме того, каждый год в реки сбрасывают тысячи литров сточных вод. Этого хватило бы на 60 тысяч олимпийских бассейнов.

В итоге под угрозой оказались водно-болотные угодья и дикая природа ниже по течению.

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[Владимир Стакич, местный житель]:

«У меня даже мысли не возникает есть рыбу отсюда. Поэтому меня всегда потрясает, когда в тёплое время года вижу, как люди ловят здесь рыбу, например, большеголового карпа. Они держат его в воде буквально коричневого цвета и в 15-20 метрах от канализационного стока. Позже приходят другие люди и тут же покупают эту рыбу, которая пахнет нечистотами, берут её и едят. Я такого не понимаю».

Проблема частично связана с нехваткой водоочистных сооружений. И это может осложнить путь Сербии в Евросоюз.

[Константин Илиевич, местный житель]:«Это действительно серьёзная проблема: наши сточные воды сбрасывают без предварительной очистки. Также приходится иметь дело с загрязнением от горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства и других источников».

Сербия очищает 15% муниципальных сточных вод. Это один из самых низких показателей в Европе.

[Мирко Попович, эколог]:«Нас обгоняют Албания, Румыния и Босния и Герцеговина. При этом большинство стран-членов ЕС перерабатывают более 75% сточных вод».

Впрочем эксперты сомневаются, что в ближайшее время ситуацию можно будет кардинально изменить.

[Мирко Попович, эколог]:«Некоторые очистительные станции построены и работают. Но учитывая нынешние методы планирования и управления, у меня есть серьёзные опасения по поводу способности Сербии охранять и экономить воду в ближайшие десятилетия».

Соблюдение европейских стандартов обойдется Сербии примерно в 15 миллиардов евро. Исторически аграрная экономика страны после Второй мировой войны быстро перешла на промышленность. Сегодня горизонт Белграда усеян дымовыми трубами заводов коммунистической эпохи.

Смог часто окутывает город. Страна также занимает одно из первых мест в мире по преждевременной смертности, связанной с загрязнением окружающей среды.

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