В Рио-де-Жанейро всего за несколько дней до знаменитого карнавала ввели режим ЧС из-за вспышки лихорадки денге...

В Рио за несколько дней до карнавала ввели режим ЧС из-за вспышки лихорадки денге

В Рио-де-Жанейро всего за несколько дней до знаменитого карнавала ввели режим ЧС из-за вспышки лихорадки денге. С начала года по всей Бразилии зарегистрировали 260 000 случаев заражения. 29 человек с подтверждённым диагнозом умерли. Ещё 173 случая смерти расследуют.

Местные власти пока не объявляли об отмене карнавала. Он должен пройти с 9 по 14 февраля и привлечь десятки тысяч туристов. Сейчас улицы обрабатывают инсектицидами. Людям раздадут репелленты.

Кроме того, в Рио-де-Жанейро планируют открыть десять медицинских центров для пациентов с денге. Четыре уже работают.

[Даниэль Соранс, министр здравоохранения Рио-де-Жанейро]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Вспышки лихорадки денге происходят каждые три-пять лет. Обычно эпидемии начинаются летом. В Бразилии с декабря по февраль стоит жаркая и влажная погода. Она создаёт идеальные условия для размножения комаров, которые переносят вирус.

Болезнь сопровождается лихорадкой, интоксикацией, болью в мышцах и суставах, увеличением лимфоузлов и сыпью.

[Вильма Мария, пациентка]:

«Я чувствую боль уже четыре дня. У меня сильная боль в теле и глазах. Я даже не могу поднять голову, потому что кажется, будто упаду в обморок. Людям с такими симптомами надо срочно ехать в больницу, чтобы не случилось чего-то ещё хуже».

При классической форме болезнь проходит за неделю, при геморрагической возникают осложнения, и пациент может умереть.

Режим ЧС также объявили в штатах Акри, Минас-Жерайс, Гояс и в Федеральном округе, где находится столица Бразилии.

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