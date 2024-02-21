В Токио зафиксировали не по сезону высокую температуру. Она поднялась почти до 24 градусов по Цельсию...

Не по сезону высокая температура установилась в Токио

В Токио зафиксировали не по сезону высокую температуру. Она поднялась почти до 24 градусов по Цельсию. Люди сняли тёплую одежду и вспомнили о мороженом.

[житель Токио]:

«Довольно тепло для этого времени года. Немного необычно, что так жарко. Я даже слегка вспотел».

Раньше времени зацвела сакура. Многие спешат сфотографироваться на фоне деревьев.

[жительница Токио]:

«Мой организм не может перестроиться. Вчера было холодно, а сегодня тепло. Не знаешь, как одеться. Это мучение».

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Впрочем, метеорологи обещают, что уже к концу недели похолодает. В выходные будет всего плюс 3. Потом снова немного потеплеет, но не выше 10-11 градусов.

Самый холодный месяц в Токио – январь. А уже в феврале постепенно просыпается весна. Сакура обычно зацветает к концу марта. Лето, как правило, наступает в мае.

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