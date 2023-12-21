В ЕС согласовали новые правила приёма мигрантов

Крупный прорыв в переговорах по новым правилам миграционной политики сделали лидеры и высокопоставленные чиновники Европейского Союза. Совет ЕС и Европарламент согласовали пять законов, из которых состоит Пакт о миграции и убежище. [Маргаритис Схинас, вице-президент Европейской комиссии]:«В соответствии с соглашением мы введём обязательную проверку прибывающих на всех границах. На втором этапе все те, кто вряд ли получит убежище, должны будут пройти через обязательную ускоренную и упрощённую пограничную процедуру рассмотрения заявления. Это позволит быстро депортировать тех, у кого нет законного основания находиться под защитой ЕС».

Пограничная процедура предназначена для тех мигрантов, которые могут представлять угрозу национальной безопасности, а также для тех, кто прибывает из таких стран, как Индия, Пакистан и Марокко.

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Изменения также коснутся биометрической базы данных. По ней будут отслеживать не количество заявлений, а число заявителей. Так мигранты не смогут подавать прошение об убежище более одного раза.

Кроме того, пакт позволит странам ЕС ужесточать миграционные правила во время кризисных ситуаций, таких как большой наплыв мигрантов или пандемия.

Также согласно новым законам, страны блока смогут выбирать – принимать им мигрантов или выплатить компенсацию в фонд ЕС.

[Маргаритис Схинас, вице-президент Европейской комиссии]:«Соглашение содержит мощные механизмы солидарности, в рамках которых мы гарантируем, что государства-члены всегда будут получать необходимую поддержку».

Новый пакт вступит в силу в следующем году. Дебаты по реформе миграционной политики начались более трёх лет назад. Причиной стало увеличение потока нелегальных мигрантов. В этом году их прибыло уже более 270 тысяч.

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