Новый олимпийский водный центр в Париже греет воду энергией солнца

Олимпийский водный центр – один из двух объектов, которые построят в парижском регионе к предстоящим Летним..

Олимпийский водный центр – один из двух объектов, которые построят в парижском регионе к предстоящим Летним Играм. Он будет на 90% работать на возобновляемых источниках энергии.

Более 4000 солнечных панелей на крыше помогут нагреть воду в бассейне до 27 градусов, а изогнутая форма балок помогает ограничить пространство, которое необходимо отапливать и вентилировать.

Внутри установлено 5000 зрительских мест, 2000 из которых съёмные. Здесь будут проходить соревнования по художественному плаванию и прыжкам в воду, а также отборочные этапы турнира по водному поло.

Впервые бассейн аквацентра наполнили водой в середине декабря 2023 года. Для этого потребовалось более 5500 кубических метров воды. Так проверили водонепроницаемость бассейнов, а также системы фильтрации по всему объекту. Второй этап состоится в феврале, когда резервуары опорожнят и снова наполнят.

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[Патрик Олье, президент Метрополии Большого Парижа]:«Платформы, которые двигаются вдоль и поперёк, позволяют создать несколько бассейнов внутри бассейна длиной 70 метров. Также есть подвижный пол длиной 25 метров и шириной 10 метров, который может подниматься и опускаться. Это означает, что мы можем создать детский бассейн глубиной 1,3 метра, а также бассейны для плавания или художественного плавания. Эта система передвижных платформ позволяет нам экономить около 10% необходимого тепла для обогрева объекта».

Это самое дорогое сооружение парижской Олимпиады. На него потратили 160 миллионов евро. Ожидается, что в эксплуатацию водный центр сдадут в конце февраля.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Большинство спортивный состязаний проведут в пределах французской столицы.

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