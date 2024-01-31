Из-за засухи в Андалусии утвердили новые ограничения и меры

Власти испанской Андалусии утвердили новые меры по борьбе с сильной засухой, которая установилась в стране. Водохранилища..

Власти испанской Андалусии утвердили новые меры по борьбе с сильной засухой, которая установилась в стране. Водохранилища почти пустые.

Это уже четвёртый пакет мер. Он включает финансовую поддержку для создания опреснительных установок.

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[Диего Ромеро, пастух]:«Поскольку дождя не было, растительности нет, поэтому животным нужно идти дальше».

Это водохранилище Гуадальтеба в провинции Малага. Местные жители и пастухи говорят, что эта засуха очень сильная. Здесь обнажились развалины деревни, которая была затоплена при создании водохранилища.

[Кончита Сера, пенсионерка]:«Очень скоро мы останемся без воды, а без воды мы не сможем жить. Поэтому мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей пришло и увидело это водохранилище». [Хуан де Диос Торрес, пенсионер]:«Мне кажется, что мы не воспринимаем засуху достаточно серьёзно. Это большая и серьёзная проблема. Люди всегда жили рядом с водой, но вода, похоже, не хочет иметь с нами ничего общего».

Если в южном регионе не пойдут сильные дожди, то уже к лету в крупных городах, таких как Севилья, Кордова или Малага, также введут ограничения на воду.

Стоит отметить, что засуха продолжается и в соседней Португалии. В середине января там ввели ограничения на орошение сельскохозяйственных угодий, поскольку уровень воды в водохранилищах также опустился до минимума.

Как показало исследование 2022 года, Пиренейский полуостров стал самым сухим за последние 1200 лет.

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