fb pixel
Телеканал NTD

Из-за засухи в Андалусии утвердили новые ограничения и меры

Из-за засухи в Андалусии утвердили новые ограничения и меры

Власти испанской Андалусии утвердили новые меры по борьбе с сильной засухой, которая установилась в стране. Водохранилища..

Дата загрузки: 2024-01-31

Из-за засухи в Андалусии утвердили новые ограничения и меры
Власти испанской Андалусии утвердили новые меры по борьбе с сильной засухой, которая установилась в стране. Водохранилища почти пустые.

Это уже четвёртый пакет мер. Он включает финансовую поддержку для создания опреснительных установок.

[Диего Ромеро, пастух]:
«Поскольку дождя не было, растительности нет, поэтому животным нужно идти дальше».

Это водохранилище Гуадальтеба в провинции Малага. Местные жители и пастухи говорят, что эта засуха очень сильная. Здесь обнажились развалины деревни, которая была затоплена при создании водохранилища.

[Кончита Сера, пенсионерка]:
«Очень скоро мы останемся без воды, а без воды мы не сможем жить. Поэтому мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей пришло и увидело это водохранилище».

[Хуан де Диос Торрес, пенсионер]:
«Мне кажется, что мы не воспринимаем засуху достаточно серьёзно. Это большая и серьёзная проблема. Люди всегда жили рядом с водой, но вода, похоже, не хочет иметь с нами ничего общего».

Если в южном регионе не пойдут сильные дожди, то уже к лету в крупных городах, таких как Севилья, Кордова или Малага, также введут ограничения на воду.

Стоит отметить, что засуха продолжается и в соседней Португалии. В середине января там ввели ограничения на орошение сельскохозяйственных угодий, поскольку уровень воды в водохранилищах также опустился до минимума.

Как показало исследование 2022 года, Пиренейский полуостров стал самым сухим за последние 1200 лет.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...