Нетаньяху обещает продолжать боевые действия до конца

Израильская армия опубликовала несколько видеороликов, в которых утверждается, что военные нашли автомобиль одного из заложников, захваченных..

Израильская армия опубликовала несколько видеороликов, в которых утверждается, что военные нашли автомобиль одного из заложников, захваченных ХАМАС во время нападения 7 октября.

Белую Toyota Corolla обнаружили возле индонезийской больницы в секторе Газа рядом с грузовиком Toyota, который, как утверждается, боевики ХАМАС использовали во время нападения.

Также сообщается, что в индонезийской больнице скрывалась инфраструктура ХАМАС.

Между тем, в результате авиаудара Израиля по пригороду сирийской столицы Дамаска погиб старший советник Корпуса стражей исламской революции. Об этом сообщили три источника в службах безопасности и иранские государственные СМИ.

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Сайед Рази Мусави был соратником Касема Сулеймани – командира элитного подразделения «Аль-Кудс», который был убит в результате атаки американского беспилотника в Ираке в 2020 году.

Тем временем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжать борьбу с боевиками ХАМАС до победного конца. Его заявление прозвучало после сообщений о том, что лидеры ХАМАС отклонили предложение Египта отказаться от власти в анклаве в обмен на постоянное прекращение огня.

В то же время министерство здравоохранения Газы заявило, что число погибших там уже превысило 20 000 человек. Считается, что ещё тысячи людей могут быть погребены под обломками.

Последние 48 часов были особенно смертоносными. По меньшей мере, 70 человек погибли в лагере беженцев в результате авиаудара.

Израильская армия говорит, что стремится свести к минимуму ущерб мирному населению, и что ХАМАС действует в густонаселенных районах и использует мирных жителей в качестве живого щита.

Египет и Катар сейчас пытаются достичь хотя бы временного перемирия, которое могло бы обеспечить возвращение заложников и доставку гуманитарной помощи.

Одновременно египетские источники сообщили, что ХАМАС отказался предлагать какие-либо уступки. Теперь он обещает освободить заложников только в обмен на прекращение боевых действий.

Израиль заявляет, что рассмотрит возможность временной паузы. Семьи заложников пытаются оказать давление на Нетаньяху, требуя освободить их любой ценой.

Как предполагается, в руках ХАМАС остаётся около 100 пленных израильтян.

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