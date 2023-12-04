Филиппины: очевидцы вспоминают взрыв на католической мессе

Ответственность за взрыв во время католической мессы на Филиппинах взяли на себя боевики «Исламского государства»* –..

Ответственность за взрыв во время католической мессы на Филиппинах взяли на себя боевики «Исламского государства»* – террористической организации, запрещённой в России и других странах.

Инцидент произошёл в воскресенье в городе Марави на юге страны, на утреннем католическом богослужении. Не менее четырёх человек погибли, около 50 – ранены.

[Рейна Мае Фернандес, пострадавшая от взрыва]:

«Мы пели на мессе, и вдруг позади раздался взрыв. Мы подумали, что это колонки, но потом все начали бежать. Я споткнулась, но подруга сказала мне продолжать бежать. Помню только это. Когда мы выбрались из зала, я упала, и мои подруги начали плакать, потому что увидели, что меня ранило в спину».

Мессу проводили в спортивном зале государственного университета Минданао.

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[Крис Джурадо, пострадавший от взрыва]:

«Мы пошли на 7-часовую мессу. Все были сосредоточены на богослужении, и вдруг во время первого чтения прогремел взрыв. Все побежали, и когда я обернулся, то увидел на полу тела людей».

Занятия в университете прекращены на неопределённый срок.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший осудил теракт, назвав его «бессмысленным и отвратительным».

Боевики «Исламского государства»* активизировались на Филиппинах около 8 лет назад. Их поддерживали некоторые мусульманские группы, несогласные с политикой властей. В 2017 году они захватили город Марави. Оккупация длилась пять месяцев, после чего их вытеснили правительственные войска. Исламисты продолжили вести деятельность по дестабилизации региона. В 2019 году они устроили теракт в католической церкви в городе Холо. Тогда погибло 27 человек.

*«Исламское государство» – организация, признанная в России террористической

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