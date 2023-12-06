Российские модельеры рассчитывают утроить выручку после ухода западных брендов

Российские модельеры надеются укрепить позиции на местном рынке. По их мнению, успеху должен содействовать уход многих..

Российские модельеры надеются укрепить позиции на местном рынке. По их мнению, успеху должен содействовать уход многих западных брендов.

[Алёна Ахмадулина, модельер]:

«Произошла ситуация. Мы, конечно, не властны над ней, но в целом сейчас она работает на нас. Мы, во-первых, получили 30% освободившегося рынка, что для премиум-сегмента и люксового сегмента просто феноменально. Но была пандемия, люди перестали покупать. Потом произошёл отток клиентов, поэтому мы сейчас это не очень ощущаем – эти 30%».

Российские дизайнеры ждут ощутимых изменений в следующем году. Они считают, что в ценовом сегменте «средний плюс» выручка увеличится втрое.

Китай, Бангладеш, Беларусь и Турция продолжают поставлять в Россию одежду и ткани для сегмента масс-маркет. В то же время российские модельеры, работающие в сегменте премиум, испытывают затруднения из-за недостатка тканей высокого качества. Однако надеются преодолеть и эти преграды и завоевать даже мировой рынок.

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[Алёна Ахмадулина, модельер]:

«Есть глобальный тренд на русский код, вообще на национальный код. Этот глобальный тренд не связан с ситуацией в нашей стране. Это просто глобальное явление во всех странах. Этот тренд противопоставляет себя массовой, утилитарной, обезличенной одежде».

Модельеры полагают, что интерес к одежде ручной работы будет только расти. Этот тренд также сыграет на руку российским брендам.

Недавно в Москве прошла неделя моды BRICS+ Fashion Summit. Она включала 12 модных показов. Коллекции представили дизайнеры из разных стран, включая Индию, Китай и Россию.

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