Российские модельеры рассчитывают утроить выручку после ухода западных брендов

Российские модельеры надеются укрепить позиции на местном рынке. По их мнению, успеху должен содействовать уход многих..
Дата загрузки: 2023-12-06
Российские модельеры надеются укрепить позиции на местном рынке. По их мнению, успеху должен содействовать уход многих западных брендов.
[Алёна Ахмадулина, модельер]:
«Произошла ситуация. Мы, конечно, не властны над ней, но в целом сейчас она работает на нас. Мы, во-первых, получили 30% освободившегося рынка, что для премиум-сегмента и люксового сегмента просто феноменально. Но была пандемия, люди перестали покупать. Потом произошёл отток клиентов, поэтому мы сейчас это не очень ощущаем – эти 30%».
Российские дизайнеры ждут ощутимых изменений в следующем году. Они считают, что в ценовом сегменте «средний плюс» выручка увеличится втрое.
Китай, Бангладеш, Беларусь и Турция продолжают поставлять в Россию одежду и ткани для сегмента масс-маркет. В то же время российские модельеры, работающие в сегменте премиум, испытывают затруднения из-за недостатка тканей высокого качества. Однако надеются преодолеть и эти преграды и завоевать даже мировой рынок.
[Алёна Ахмадулина, модельер]:
«Есть глобальный тренд на русский код, вообще на национальный код. Этот глобальный тренд не связан с ситуацией в нашей стране. Это просто глобальное явление во всех странах. Этот тренд противопоставляет себя массовой, утилитарной, обезличенной одежде».
Модельеры полагают, что интерес к одежде ручной работы будет только расти. Этот тренд также сыграет на руку российским брендам.
Недавно в Москве прошла неделя моды BRICS+ Fashion Summit. Она включала 12 модных показов. Коллекции представили дизайнеры из разных стран, включая Индию, Китай и Россию.
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