Кондитерская сделала пирожное в виде пирамиды в честь отречения датской королевы

Эта пекарня в Копенгагене выпустила тематические сладости в честь королевы Маргрете II, которая на днях отречётся..

[Хенрик Йонсбак, владелец кондитерской]:

«Эти пирожные мы сделали в честь наследника датской короны. Обычно мы делаем что-то особенное для клиентов в честь королевских дней рождения или свадеб».

Эта пекарня в Копенгагене выпустила тематические сладости в честь королевы Маргрете II, которая на днях отречётся от престола. Главный десерт выполнен в форме пирамиды. Это намёк на интерес королевы к археологии.

Каждую пирамиду увенчала шоколадная корона.

[Хенрик Йонсбак, владелец кондитерской]:

«Нижняя часть – это марципановый шоколад, сверху – солёная карамель и жареный миндаль. Он покрыт муссом из маракуйи и молочным шоколадом».

Шеф-повар говорит, что Гильдия пекарей Копенгагена обычно координирует производство одного кондитерского изделия в честь королевских событий. Но объявление об отречении застигло всех врасплох. Поэтому каждая кондитерская придумывают свой десерт.

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[Хенрик Йонсбак, владелец кондитерской]:

«Здесь, в Дании, в Копенгагене, много пекарей входят в один клуб. Это старая традиция, когда все пекари отмечают важные события. Обычно мы вместе это делаем. Но это объявление стало для нас сюрпризом, у нас не так много времени, поэтому каждый делает свой десерт».

Королева Маргрете II сегодня считается самым долгоправящим монархом в Европе. Она неожиданно объявила об отречении во время своей традиционной новогодней речи в прямом эфире. На престоле она пробыла 52 года. Её преемником станет её старший сын, наследный принц Фредерик.

Маргрете II в течение своего правления пользовалась широкой поддержкой датчан. Многим нравятся её тактичность и творческие способности.

Она изучала археологию в Кембридже и известна своей любовью к раскопкам, в которых участвовала лично.

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