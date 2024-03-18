Трещина длиной 3 км образовалась при очередном извержении вулкана в Исландии

На исландском полуострове Рейкьянес в четвёртый раз с декабря извергается вулкан. Он активизировался вечером 16 марта...

На исландском полуострове Рейкьянес в четвёртый раз с декабря извергается вулкан. Он активизировался вечером 16 марта. В нескольких километрах от городка Гриндавик открылась трещина длиной почти три километра. О том, что будет извержение, стало понятно за 15 минут до его начала.

Власти объявили чрезвычайную ситуацию. Из Гриндавика уехали те немногие местные жители, которые вернулись в город после извержения в феврале. Также власти эвакуировали сотни туристов со спа-курорта «Голубая лагуна». Близлежащий аэропорт продолжает работать.

Сначала лава текла очень быстро, но на следующий день замедлилась. Сейчас двигается со скоростью километр в час. Защитные сооружения отводят большую часть лавы от города в сторону моря. Барьеры начали строить после извержения в декабре.

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Геофизики считают, что есть два возможных варианта развития событий. Первый, наиболее вероятный, состоит в том, что через несколько дней поток лавы остановится. Поскольку это уже четвёртое извержение за три месяца, то её запасы в месте скопления должны уже иссякать. Во втором случае лава будет течь ещё долго, но очень медленно.

По мнению учёных, сейчас, возможно, начался период частых извержений на полуострове. Они могут длиться несколько сотен лет. А, может быть, между извержениями будут паузы длиной несколько десятков лет или 100-150 лет.

В Гриндавике жили почти 4000 человек. Их эвакуировали в ноябре прошлого года. 18 декабря началось извержение, 14 января произошло следующее. Оба длились несколько дней. Ещё одно извержение зафиксировали 18 февраля. Оно закончилось через несколько часов, но лава успела повредить трубопровод. Тысячи людей на полуострове остались без отопления и горячей воды.

Вулкан Фаградальсфьядль пробудился три года назад, а до этого спал 800 лет. Перед первым извержением произошли 50 000 небольших землетрясений. Они длились несколько месяцев. Затем извержения были в августе 2022 года и в июле 2023-го. По официальным данным, во время всех семи извержений никто из местных жителей не погиб. Но известно, что один рабочий упал в глубокую трещину. Его объявили пропавшим без вести.

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