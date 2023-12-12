Магазин невостребованного багажа – достопримечательность Алабамы

В маленьком городке в Алабаме спрятан розничный магазин площадью более 4,5 тысяч квадратных метров. Он наполнен..

В маленьком городке в Алабаме спрятан розничный магазин площадью более 4,5 тысяч квадратных метров. Он наполнен предметами из невостребованного багажа.

Служба в Скоттсборо, штат Алабама, ищет потерянным вещам новый дом с 70-х годов прошлого века. Это одна из главных достопримечательностей штата. Каждый год тысячи людей приезжают сюда, чтобы подобрать среди брошенных вещей что-то для себя.

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[Дженнифер Критнер, компания «Невостребованный багаж»]:«Компанию «Невостребованный багаж» основал в 1970 году Дойл Оуэнс. Он начал со взятого напрокат пикапа и 300 долларов. Отправился в Вашингтон, чтобы забрать свою первую партию невостребованного багажа. Привёз в Скоттсборо около 110 чемоданов из места под названием Trailways Bus Lines, разместил объявление в местной газете и распродал всё в первый же день. Тогда он понял, что его ждёт нечто особенное».

Дженнифер Критнер работает в компании более 26 лет. При ней в невостребованном багаже находили настоящие сокровища. Некоторые из них сегодня хранятся в мини-музее при магазине. В их числе египетские артефакты, баскетбольный мяч с автографом Майкла Джордана и многое другое.

В магазине также накопились десятки электронных устройств, включая айпады, телефоны и планшеты. Отдельный раздел посвящён наушникам.

Сьюзан Боутман – одна из многих клиенток, которые приезжают сюда несколько раз в год на поиски сокровищ. Она проводит здесь часы со своей семьёй, просматривая список вещей, которые ей могут понадобиться.

[Сьюзан Боутман, покупательница магазина]:«Начиная с 90-х годов, каждый раз, когда мы навещаем бабушку в Окридже, мы планируем поездку и сюда».

Компания «Невостребованный багаж» также открыла интернет-страницу с товарами из грузовых контейнеров. Это означает, что купить такие товары теперь могут не только из США, но и из других стран мира.

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