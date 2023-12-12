Как оленята нашли укрытие от грозы

Эту историю в сети рассказала девушка под никнеймом Амсколи. Девушка живёт возле леса и помогает осиротевшим животным. Надвигалась гроза. Она вышла поискать оленят, за которыми ухаживала. Малышей нигде не было видно. Девушка оставила дверь открытой, чтобы они могли войти.

Но, как оказалось, оленята уже незаметно проникли в дом. «Я зашла в дом и увидела их рядом с тумбочкой в гостиной. Я разрешила оленям переночевать, потому что гроза обещала быть сильной», – вспоминает девушка.

Животные заранее почувствовали приближение непогоды и укрылись в безопасном месте.

Утром оленята благодарили девушку за заботу. Она рассказала, что олени ведут себя как собаки, бурно выражая признательность.