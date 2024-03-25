Редкую морскую лилию нашли в холодных водах Антарктики

Чилийские учёные нашли редкий вид морской лилии в Антарктике. Открытие сделали во время экспедиции на остров..
Дата загрузки: 2024-03-25
Чилийские учёные нашли редкий вид морской лилии в Антарктике. Открытие сделали во время экспедиции на остров Вега, который находится в море Уэдделла.
Морские лилии – это беспозвоночные животные из типа иглокожих. В основном обитают в тропических водах Индийского и Тихого океанов. Известны 700 видов этих морских существ.
[Себастьян Менендес, морской биолог]:
«Они ведут донный образ жизни, но могут перемещаться в толще воды с помощью рук. Эти руки используют и для еды».
Морские лилии – пассивные фильтраторы. Питаются плавающими организмами и органическими остатками.
Эти беспозвоночные делятся на стебельчатых и бесстебельчатых. Стебельчатые лилии прикрепляются ко дну и ведут сидячий образ жизни. Их находят на глубине от 200 метров до десяти километров.
Бесстебельчатые морские лилии обитают на глубине менее 200 метров. Они тоже прикрепляются ко дну, но могут и передвигаться в воде с помощью рук.
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