В Чикаго Санта-Клаус пересел на рождественский поезд

В Чикаго Санта-Клаус ездит на праздничном поезде. Он курсирует между станциями метро. Вагоны украшены разноцветной подсветкой...

В Чикаго Санта-Клаус ездит на праздничном поезде. Он курсирует между станциями метро.

Вагоны украшены разноцветной подсветкой. Внутри тоже всё сияет огнями, поручни превратились в гигантские леденцы, а сотрудники метрополитена нарядились эльфами и угощают конфетами пассажиров.

[сотрудница метрополитена]:

«Это не обычный поезд, такой видишь не каждый день. Он красиво оформлен. И, конечно, здесь есть замечательные эльфы и эльфийские леденцы. И, знаете, нам нравится приносить радость и делиться праздничным настроением со всеми».

Эльфы общаются с пассажирами и шутками вызывают улыбку даже у тех, кто до этого хмурился. Но особенно рады, конечно, дети.

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[пассажирка]:

«Этот поезд – просто нечто. Я запомню его на весь год».

Ну а Санта-Клаус ездит в открытом вагоне, сидя в санях, запряжёнными северными оленями. Его задача – приветствовать пассажиров.

Праздничный поезд пускают перед Рождеством в Чикаго уже больше 30 лет. В этом году он будет ходить до 21 декабря.

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