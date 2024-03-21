На исландском полуострове Рейкьянес с 2021 года произошла череда извержений вулканов. Геологические системы проснулись спустя 800..

Извержения на полуострове Рейкьянес в Исландии могут стать нормой

На исландском полуострове Рейкьянес с 2021 года произошла череда извержений вулканов. Геологические системы проснулись спустя 800 лет сна.

Эксперты говорят, что в регионе, расположенном к югу от столицы Рейкьявика, где проживает 30 000 человек, в течение нескольких столетий могут неоднократно возникать так называемые трещинные извержения.

Последнее извержение произошло между пиками Хагафелл и Стора-Скогфелл 16 марта 2024 года. Там же было предыдущее. Столб дыма поднялся на высоту до трёх километров. Кроме того, из трещины вытекали расплавленная горная порода и лава.

Жители близлежащего рыбацкого городка Гриндавик, которые только недавно вернулись из предыдущей эвакуации, снова уехали. Роскошный геотермальный спа-центр «Голубая лагуна» также закрыл свои двери.

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Предыдущее извержение 8 февраля 2024 года длилось примерно сутки: лава извергалась на высоту 80 метров из трещины длиной в три километра.

Её потоки повредили трубопроводы. В итоге много домов остались без отопления в условиях минусовых зимних температур. «Голубая лагуна» закрылась после того, как лава залила дорогу.

До этого в январе случилось двухдневное извержение. Поток лавы достиг окраин Гриндавика, где проживает почти 4000 жителей, и поджёг три дома.

А ещё раньше, в декабре, произошло извержение на вулканической системе Сварценги. Лава и дым распространились на обширную территорию после нескольких недель интенсивной сейсмической активности. Трещина в земле длиной примерно четыре километра также тянулась в сторону Гриндавика.

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