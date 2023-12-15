Мехико продолжает трясти

Столицу Мексики уже несколько дней продолжают сотрясать небольшие подземные толчки. Последний, магнитудой 3,2, был в четверг..

Столицу Мексики уже несколько дней продолжают сотрясать небольшие подземные толчки. Последний, магнитудой 3,2, был в четверг днём.

И хотя звуковое оповещение о тревоге в таком случае не срабатывает, людям приходится понервничать. Многие предпочитают выходить из зданий на улицы.

[житель Мехико]:

«Я почувствовал небольшое землетрясение. Сирена не включилась, потому что она включается, если магнитуда больше пяти». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Я поднимался по лестнице в офис и у двери почувствовал головокружение. Коллеги сказали, что это землетрясение». [жительница Мехико]:

«Оно было очень сильным. Всё задвигалось. Это меня напугало. На этой неделе уже было три микро-землетрясения».

Три слабых землетрясения, о которых говорит эта женщина, произошли во вторник. Одно из них было магнитудой 3, причём, как сообщили власти, эпицентр находился на территории Мехико, и очаг залегал совсем неглубоко – на глубине всего километр.

При этом на прошлой неделе в Мексике случилось более сильное землетрясение – магнитудой 5,8. Кроме столичного, оно ощущалось и в других регионах страны.

Во всех этих случаях о пострадавших и разрушениях сообщений не поступало.

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