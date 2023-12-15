Мехико продолжает трясти

Столицу Мексики уже несколько дней продолжают сотрясать небольшие подземные толчки. Последний, магнитудой 3,2, был в четверг..
Дата загрузки: 2023-12-15
Столицу Мексики уже несколько дней продолжают сотрясать небольшие подземные толчки. Последний, магнитудой 3,2, был в четверг днём.
И хотя звуковое оповещение о тревоге в таком случае не срабатывает, людям приходится понервничать. Многие предпочитают выходить из зданий на улицы.
[житель Мехико]:
«Я почувствовал небольшое землетрясение. Сирена не включилась, потому что она включается, если магнитуда больше пяти».
[житель Мехико]:
«Я поднимался по лестнице в офис и у двери почувствовал головокружение. Коллеги сказали, что это землетрясение».
[жительница Мехико]:
«Оно было очень сильным. Всё задвигалось. Это меня напугало. На этой неделе уже было три микро-землетрясения».
Три слабых землетрясения, о которых говорит эта женщина, произошли во вторник. Одно из них было магнитудой 3, причём, как сообщили власти, эпицентр находился на территории Мехико, и очаг залегал совсем неглубоко – на глубине всего километр.
При этом на прошлой неделе в Мексике случилось более сильное землетрясение – магнитудой 5,8. Кроме столичного, оно ощущалось и в других регионах страны.
Во всех этих случаях о пострадавших и разрушениях сообщений не поступало.
Короткая ссылка на эту страницу: