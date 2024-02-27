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Путь в НАТО открылся: Венгрия одобрила членство Швеции

Путь в НАТО открылся: Венгрия одобрила членство Швеции

Венгрия ратифицировала вступление Швеции в НАТО. Таким образом устранилось последнее препятствие перед историческим шагом для скандинавской..

Дата загрузки: 2024-02-27

Путь в НАТО открылся: Венгрия одобрила членство Швеции
Венгрия ратифицировала вступление Швеции в НАТО. Таким образом устранилось последнее препятствие перед историческим шагом для скандинавской страны, которая пронесла свой нейтралитет через две мировые и Холодную войну.

Перед голосованием к парламенту Венгрии обратился премьер-министр Виктор Орбан.

[Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии]:
«Шведско-венгерское военное сотрудничество и вступление Швеции в НАТО укрепят безопасность Венгрии».

Стокгольм отказался от своей политики неприсоединения, чтобы укрепить безопасность. При этом он столкнулся с противостоянием со стороны Турции и Венгрии.

Анкара отказывалась ратифицировать заявку Швеции, требуя более жёстких мер в отношении Рабочей партии Курдистана, которая по её словам, обосновалась в скандинавской стране. В Турции РПК считается террористической группировкой. В ответ Швеция изменила свои законы, а также смягчила правила продажи оружия, и Турция в итоге дала добро на членство.

Промедление со стороны Венгрии носило менее очевидный характер. Будапешт в основном выражал своё недовольство шведской критикой в адрес националистического правительства премьер-министра Орбана. Каких-то конкретных требований он не выдвигал.

Вступление Швеции и Финляндии – наиболее значительное расширение альянса с 90-х годов прошлого века.

[Роберт Дальсьо, аналитик Шведского агентства оборонных исследований]:
«НАТО обретает серьёзного и способного члена, и это устраняет фактор неопределённости в Северной Европе. Последний кусочек головоломки становится на свои места, делая позицию НАТО в Скандинавско-Балтийском регионе целостной».

Швеция предоставит альянсу такие ресурсы, как новейшие подводные лодки, адаптированные к условиям Балтийского моря, и значительный парк истребителей Gripen местного производства.

Кроме того, в этом году страна увеличит военные расходы. Предполагается, что они достигнут минимального порога НАТО в 2% ВВП.
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