Какие юбилеи отметит мир в 2024 году

Какие юбилеи мир отметит в 2024 году? 90 лет назад остров Алькатрас в заливе Сан-Франциско стал..

Какие юбилеи мир отметит в 2024 году?

90 лет назад остров Алькатрас в заливе Сан-Франциско стал федеральной тюрьмой. И вместе с первой группой заключённых туда привезли Аль Капоне.

А 40 лет назад компания Apple выпустила первый компьютер Macintosh. Он первым имел графический пользовательский интерфейс вместо стандартной командной строки. Вернее, первым стал самым популярным и коммерчески успешным.

Сто лет назад во французском Шамони прошли первые в истории зимние Олимпийские игры.

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А 60 лет назад США охватила битломания во время турне британской «Великолепной четвёрки».

В том же году боксёр Мухаммед Али, тогда известный как Кассиус Клей, выиграл титул чемпиона мира в супертяжёлом весе. Вскоре после этого Али, выросший в баптистской семье, объявил о своем переходе в ислам и сменил имя.

30 лет назад Нельсон Мандела стал первым чернокожим президентом ЮАР после апартеида. До этого он 27 лет провёл в тюрьме за подстрекательства к забастовкам.

Также, в 2024-м отметят две главных годовщины двух мировых войн: 80-летие высадки в Нормандии и 110-летие убийства в Сараево эрцгерцога Франца Фердинанда, которое положило начало Первой мировой.

Пятьдесят лет назад президент США Ричард Никсон подал в отставку из-за Уотергейтского дела – крупнейшего политического скандала в США.

А 110 лет назад открылся Панамский канал, позволивший кораблям совершать путешествие из Атлантики до Тихого океана всего за 8-10 часов. Это была революция для мирового судоходства, поскольку суда избежали длительных рейсов вокруг мыса Горн на оконечности Южной Америки.

В сентябре 2014 года протестующие в Гонконге 79 дней осаждали здание администрации, добиваясь прямых выборов. Однако их усилия не увенчались успехом.

А 20 лет назад умер палестинский лидер Ясир Арафат.

В том же году 26 декабря 2004 года, около 230 000 человек, в основном в южной Азии, погибли в результате цунами, вызванного землетрясением в Индийском океане – самым сильным в мире за 40 лет.

А 60 лет назад Дональд Кэмпбелл установил мировой рекорд скорости на воде. Он разогнался более чем до 444 километров в час на своём скоростном катере Bluebird на озере в Западной Австралии.

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