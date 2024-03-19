Мигранты в Аризоне могут оказаться на улице из-за отсутствия финансирования

Это один из пяти центров для мигрантов в округе Пима американского штата Аризона. За последние десятилетие..

Это один из пяти центров для мигрантов в округе Пима американского штата Аризона. За последние десятилетие через них прошло около 180 тысяч просителей убежища.

Но эти семьи, спящие на раскладушках, вскоре могут оказаться без крыши над головой. В конце месяца закончатся федеральные средства на приюты для мигрантов.

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[Сусана Селиг, замдиректора Casa Alitas]:«Я больше всего переживаю, что будет со всеми этими людьми после 31 марта. Каждый день через границу в среднем проходит от 960 до 1000 человек. Но бывали такие дни, как в ноябре, когда за день прибывало до 1800 человек».

В приютах Casa Alitas мигранты могут поспать на кроватях, поесть, получить чистую одежду, туалетные принадлежности и помощь в планировании дальнейшего путешествия.

Сара приехала с мужем и тремя детьми из мексиканского штата Чьяпас, спасаясь от насилия наркокартелей.

[Сара Васкес Гонсалес, мигрантка из Мексики]:«Мы пережили в Чьяпасе непростые времена. Приехали две группировки и открыли стрельбу. Мой муж был в доме, присматривал за нашими вещами. Мой дом полностью обстреляли. Моя мама тоже живёт в Чьяпасе, но в другом месте. Там мы и спрятались».

По оценкам властей округа Пима, только в город Тусон с апреля будет прибывать от 400 до 1000 мигрантов, которым негде будет остановиться.

Раньше на размещение людей из федеральных фондов поступал примерно миллион долларов в неделю. Но скоро денег не будет.

[Джен Лешер, глава округа Пима]:«48 миллионов долларов в год – такие деньги сложно взять из бюджета округа, особенно в период, когда мы пытаемся экономить. Это бездомность в квадрате. Мы принимаем людей, которые там уже были бездомными. И они прибудут туда, где станет много бездомных. И их будет становиться на тысячу в день больше».

Проблемы с финансированием наблюдаются и в других приграничных регионах, а также в далёких от границы городах, таких как Нью-Йорк, Чикаго и Денвер.

Местные власти ожидают, что без федеральных средств столкнутся с огромным числом мигрантов, живущих на улицах.

В пятницу наступает крайний срок, когда Конгресс может продлить финансирование Министерства внутренней безопасности США и других ведомств.

При этом финансирование могут продлить в качестве временной меры, чтобы обеспечить работу критически важных агентств.

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