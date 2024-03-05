Более 100 конфискованных ядовитых лягушек выпустили на волю в Колумбии

В Колумбии выпустили в дикую природу 118 ядовитых лягушек. Их конфисковали в январе этого года в..

В Колумбии выпустили в дикую природу 118 ядовитых лягушек. Их конфисковали в январе этого года в международном аэропорту Эль-Дорадо в пригороде Боготы. Амфибий пытался незаконно вывезти из страны гражданин Бразилии.

Лягушек отправили в реабилитационный центр для диких животных в Боготе. Специалисты проверили состояние пациенток и дали им время восстановиться. После этого амфибий выпустили на волю в департаменте Нариньо. Именно оттуда их вывез контрабандист.

Эти лягушки – эндемик Южной Америки. Питаются в основном муравьями, в том числе ядовитыми. Из-за этого амфибии сами становятся токсичными. Яд выделяется через многочисленные железы на теле. И хотя это микроскопические капли, их достаточно, чтобы убить 20 человек. Противоядия нет. Поэтому к таким амфибиям нельзя даже прикасаться.

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Эти лягушки обитают в низменных и предгорных лесах. Яркая окраска помогает им защититься от хищников, но не всегда. У некоторых видов змей есть иммунитет к яду, так что они смело охотятся на древолазов.

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