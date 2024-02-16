Япония лишилась звания третьей по величине экономики мира

Экономика Японии неожиданно впала в рецессию. В течение двух кварталов подряд она сокращалась из-за слабого внутреннего..

Экономика Японии неожиданно впала в рецессию. В течение двух кварталов подряд она сокращалась из-за слабого внутреннего спроса. В итоге страна лишилась титула третьей по величине экономики мира, уступив это место Германии.

В период с октября по декабрь прошлого года ВВП Японии упал на 0,4% в годовом исчислении. В предыдущем квартале спад составил 3,3%. При этом аналитики наоборот прогнозировали средний рост в 1,4%.

Два последовательных квартала спада обычно считаются показателем того, что экономика вошла в рецессию.

Экономисты говорят, что причиной утраты Японией третьего места стал курс иностранной валюты.

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[Хидэо Кумано, экономист]:«В 2023 году средний курс составлял 140 с половиной японских иен за доллар США. Это указывает на историческую слабость иены, что делает её стоимость ещё слабее. И это важная причина того, что Германия обогнала Японию».

Из-за слабой экономики Банк Японии не может ужесточить денежно-кредитную политику. К марту-апрелю он будет пытаться положить конец отрицательным процентным ставкам. Но при этом обещает поддерживать адаптивную денежно-кредитную политику.

Валютный рынок уже на это отреагировал. Теперь курс иены составляет 150 за один доллар.

В прошлом рецессии в Японии были в 2012 и 18-м годах. Тогда тоже наблюдался спад по два квартала подряд.

Напомним, первой экономикой мира считаются США, второй – Китай.

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