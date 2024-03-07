Крупнейшую в мире деревянную ветряную турбину построили в Швеции

Крупнейший в мире деревянный ветрогенератор построили недалеко от Гётеборга в Швеции. Высота мачты – 105 метров,..

Крупнейший в мире деревянный ветрогенератор построили недалеко от Гётеборга в Швеции. Высота мачты – 105 метров, вместе с лопастями – 150. Мощность турбины – два мегаватта. Она обеспечит электричеством 400 домов.

Башня сделана из клеёного бруса. Он состоит из 144 слоёв толщиной три миллиметра. На постройку ушло 200 елей.

Для удобства сборки конструкция поделена на семь секций. Каждая включает 28 модулей. Это также облегчило транспортировку. Для перевозки не нужен специальный транспорт.

У деревянного ветрогенератора есть преимущество перед стальным. Сталь очень тяжёлая и не может выдержать собственного веса. Поэтому для установки такого ветряка нужно делать бетонный фундамент. Для перевозки требуются специальные машины. А для сборки нужны 50 000 болтов, за состоянием которых надо постоянно следить.

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Производитель планирует в будущем строить ветрогенераторы высотой 170 метров без учёта лопастей. Такие турбины будут эффективнее и смогут генерировать больше энергии при меньших затратах. Их мощность превысит шесть мегаватт.

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