Коммерческий район Бинондо на берегу реки в Маниле считается одним из старейших Чайна-таунов в мире. Китайские..

Как один из старейших Чайна-таунов мира готовится праздновать китайский Новый год

Коммерческий район Бинондо на берегу реки в Маниле считается одним из старейших Чайна-таунов в мире.

Китайские рестораны и магазины в этом районе уже украшены праздничными огнями и декорациями в преддверии Лунного Нового года, надеясь заработать на притоке туристов.

Вскоре наступит год Дракона по китайскому зодиаку. Именно поэтому фонарные столбы здесь обвивают драконы с длинными хвостами.

А в переполненном торговом центре над покупателями нависает другой дракон, предлагая идеальную локацию для селфи.

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Здесь также появилось «денежное дерево». Его поставили в честь 430-летия основания района Бинондо.

В разгар пандемии коронавируса Чайна-таун стал напоминать город-призрак.

Но на этой неделе сюда вернулась жизнь: на дорогах начались пробки, а парковки забиты автомобилями.

Эвелин Доратан – один из владельцев 90-летнего магазина в старинном районе. Она продаёт талисманы и надеется на хороший доход в праздничные дни.

[Эвелин Доратан, владелица магазина]:«Всем нам нужно зажечь благовония и загадать желание. Благовония – это как телефонная линия на небеса. Нужно загадать, что вы хотите, чтобы получить это в будущем году».

Кэтлин Вонг – владелица ресторана в четвёртом поколении. Он считается старейшим на Филиппинах.

[Кэтлин Вонг, владелица ресторана]:«Большинство наших клиентов – уже бабушки и дедушки, и они всегда рассказывают истории из своего детства, когда обедали здесь со своими родителями. Для них приезжать сюда – ностальгия. Они вспоминают свою юность».

Согласно записям, Китай и Филиппины имели торговые отношения, начиная с X века.

При этом китайский Новый год – важное время для семей.

[Майкл Оганилола, менеджер музея Чайна-тауна]:«Нужно собраться вместе, чтобы гарантировать, что семья останется крепкой в течение года».

Ожидается, что китайский квартал в Маниле в этот праздничный сезон посетит около миллиона гостей.

Согласно китайскому зодиаку, каждый год назван в честь одного из 12 знаков. Год Дракона следует за годом Кролика. Считается, что он приносит изобилие и удачу.

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