Продюсерская компания Уолта Диснея Lucasfilm подаёт в суд на тематическую автомойку на окраине чилийской столицы Сантьяго...

Lucasfilm подаёт в суд на чилийскую автомойку за плагиат «Звёздных войн»

Продюсерская компания Уолта Диснея Lucasfilm подаёт в суд на тематическую автомойку на окраине чилийской столицы Сантьяго. Она обвиняет её в плагиате, поскольку мойка оформлена в стиле телевизионной саги «Звёздные войны».

Star Wash ранее делилась в соцсетях видеороликами, на которых видно, как обслуживающий персонал станции выполняет работу в костюмах Чубакки, штурмовиков, Боба Фетта и Дарта Вейдера.

Юристы, представляющие автомойку, говорят, что владелец Матиас Хара как раз был в процессе регистрации своего бренда в чилийском патентном органе, когда получил иск от создателя франшизы, компании Lucasfilm.

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[Матиас Хара, владелец автомойки]:

«Мы с семьёй отправились в США в путешествие. И я постоянно говорил, что хочу открыть автомойку. Моя дочка так часто слышала от меня «мойка машин», что, когда мы были в Диснейленде в разделе «Звёздных войн», она сказала, почему бы не назвать её «Звёздная мойка»»

Адвокаты Хары говорят, что американская компания хочет заблокировать регистрацию названия, утверждая, что бренд автомойки слишком напоминает стиль «Звёздных войн».

Владелец чилийской фирмы оспаривает иск. По его словам, название автомойки достаточно отличается от названия фильма, чтобы избежать путаницы, и что авторские права продюсерской компании, хотя и распространяются на такие продукты, как игрушки, мебель и безалкогольные напитки, не охватывают сферу мойки автомобилей.

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