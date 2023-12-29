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Такого не видели много лет: в Будапеште сильно разлился Дунай

Такого не видели много лет: в Будапеште сильно разлился Дунай

В Будапеште – непривычно сильные зимние наводнения. Река Дунай вышла из берегов, и уровень воды достиг..

Дата загрузки: 2023-12-29

Такого не видели много лет: в Будапеште сильно разлился Дунай
В Будапеште – непривычно сильные зимние наводнения. Река Дунай вышла из берегов, и уровень воды достиг показателя почти в 7 метров. В последний раз такое было 10 лет назад.

[житель Будапешта]:
«Я помню сильные наводнения, но не в декабре. В декабре Дунай обычно замерзает. Помню, когда был маленьким, лёд вокруг Цепного моста специально взрывали».

В 2013-м воды было ещё почти на два метра больше, но это было в конце мая. В декабре же в предыдущий раз вода поднималась выше 6 метров аж в 1987-ом. Но в то время дороги набережной не затопило.

Город принимает меры – рабочие из различных местных организаций возводят мобильные дамбы и ставят пандусы. Местные жители готовятся к долгой обороне.

[Габор Эгри, сотрудник ассоциации Romai Part]:

«Таких весенних температур в декабре у нас ещё не было, а количество воды, которая скапливается в виде снега в Альпах, побило все рекорды, поэтому мы готовимся быть в состоянии постоянной оборонительной готовности до июня».

Специалисты по климату считают, что подобная картина будет повторяться всё чаще.

[Анна Кис, климатолог]:
«Глядя на общую картину, мы видим, что количество зимних осадков растёт, а с повышением температуры мы увидим меньше снегопадов, плюс снег может таять раньше. То есть можно предположить, что в будущем наводнения, вызванные таянием снега, будут масштабнее, и то, что происходило весной, может начинаться раньше, возможно, в зимние месяцы».

Серьёзного ущерба нынешнее наводнение пока не принесло.
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