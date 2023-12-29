В Будапеште – непривычно сильные зимние наводнения. Река Дунай вышла из берегов, и уровень воды достиг..

Такого не видели много лет: в Будапеште сильно разлился Дунай

[житель Будапешта]:

«Я помню сильные наводнения, но не в декабре. В декабре Дунай обычно замерзает. Помню, когда был маленьким, лёд вокруг Цепного моста специально взрывали».

В Будапеште – непривычно сильные зимние наводнения. Река Дунай вышла из берегов, и уровень воды достиг показателя почти в 7 метров. В последний раз такое было 10 лет назад.

В 2013-м воды было ещё почти на два метра больше, но это было в конце мая. В декабре же в предыдущий раз вода поднималась выше 6 метров аж в 1987-ом. Но в то время дороги набережной не затопило.

Город принимает меры – рабочие из различных местных организаций возводят мобильные дамбы и ставят пандусы. Местные жители готовятся к долгой обороне.

[Габор Эгри, сотрудник ассоциации Romai Part]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Специалисты по климату считают, что подобная картина будет повторяться всё чаще.

[Анна Кис, климатолог]:

«Глядя на общую картину, мы видим, что количество зимних осадков растёт, а с повышением температуры мы увидим меньше снегопадов, плюс снег может таять раньше. То есть можно предположить, что в будущем наводнения, вызванные таянием снега, будут масштабнее, и то, что происходило весной, может начинаться раньше, возможно, в зимние месяцы».

Серьёзного ущерба нынешнее наводнение пока не принесло.

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