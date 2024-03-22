Компания Apple разрушает конкуренцию, а также наносит ущерб как потребителям, так и разработчикам. С таким заявлением..

На Apple подали в суд в США, обвинив компанию в монополизации рынка

Компания Apple разрушает конкуренцию, а также наносит ущерб как потребителям, так и разработчикам. С таким заявлением выступил генеральный прокурор США Меррик Гарланд, говоря о знаковом судебном иске против производителя iPhone. Его обвинили в нарушении федерального антимонопольного закона. [Меррик Гарланд, генеральный прокурор США]:«Apple укрепила свою монопольную власть не за счёт улучшения собственных продуктов, а за счёт ухудшения продуктов других».

Иск подало Министерство юстиции США и 15 американских штатов. В нём утверждается, что Apple наносит ущерб более мелким конкурентам и принуждает деловых партнёров к мерам, которые в конечном итоге повышают цены для потребителей и увеличивают прибыль Apple.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Меррик Гарланд, генеральный прокурор США]:«Если Apple не будет противодействовать этому, то она будет только продолжать укреплять свою монополию на смартфоны. Но есть закон».

Apple также обвиняют в том, что на своих телефонах компания мешает работе конкурирующих приложений для обмена сообщениями.

[Меррик Гарланд, генеральный прокурор США]:«Если пользователь iPhone обменивается сообщениями с пользователем другого смартфона, в сообщениях текст имеет ограниченную функциональность. Разговор не зашифрован, видео пиксельное и зернистое, пользователи не могут редактировать сообщения или видеть индикаторы ввода. В результате пользователи iPhone воспринимают конкурирующие смартфоны как более низкокачественные».

Цель иска – остановить антиконкурентное поведение Apple, снизить цены на телефоны и сборы разработчиков, а также сохранить инновации.

Компания Apple раскритиковала иск, заявив, что он лишает её возможности создавать технологии, которых люди ожидают от производителя.

Короткая ссылка на эту страницу: