На Apple подали в суд в США, обвинив компанию в монополизации рынка

Компания Apple разрушает конкуренцию, а также наносит ущерб как потребителям, так и разработчикам. С таким заявлением..
Дата загрузки: 2024-03-22
«Apple укрепила свою монопольную власть не за счёт улучшения собственных продуктов, а за счёт ухудшения продуктов других».
Иск подало Министерство юстиции США и 15 американских штатов. В нём утверждается, что Apple наносит ущерб более мелким конкурентам и принуждает деловых партнёров к мерам, которые в конечном итоге повышают цены для потребителей и увеличивают прибыль Apple.[Меррик Гарланд, генеральный прокурор США]:
«Если Apple не будет противодействовать этому, то она будет только продолжать укреплять свою монополию на смартфоны. Но есть закон».
Apple также обвиняют в том, что на своих телефонах компания мешает работе конкурирующих приложений для обмена сообщениями.[Меррик Гарланд, генеральный прокурор США]:
«Если пользователь iPhone обменивается сообщениями с пользователем другого смартфона, в сообщениях текст имеет ограниченную функциональность. Разговор не зашифрован, видео пиксельное и зернистое, пользователи не могут редактировать сообщения или видеть индикаторы ввода. В результате пользователи iPhone воспринимают конкурирующие смартфоны как более низкокачественные».
Цель иска – остановить антиконкурентное поведение Apple, снизить цены на телефоны и сборы разработчиков, а также сохранить инновации.
Компания Apple раскритиковала иск, заявив, что он лишает её возможности создавать технологии, которых люди ожидают от производителя.
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