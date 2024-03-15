«Самопровозглашённый пророк» Зимбабве предстал перед судом

Лидер секты и «самопровозглашённый пророк» предстал перед судом Зимбабве по обвинению в жестоком обращении с детьми...

Лидер секты и «самопровозглашённый пророк» предстал перед судом Зимбабве по обвинению в жестоком обращении с детьми. Ранее полиция провела обыск на его ферме и спасла 251 ребенка.

Правоохранители сообщили, что дети подвергались жестокому обращению как дешёвая рабочая сила. Их заставляли выполнять ручную работу, объясняя это тем, что они должны овладеть жизненными навыками.

Как выяснилось, дети на ферме не посещали школу, и у большинства из них не было свидетельств о рождении. Полиция также обнаружила 16 могил, в том числе семь с младенцами.

Ферма находится примерно в 30 километрах от столицы Зимбабве. Арестован 56-летний Исмаил Чокуронгерва – лидер секты, а также семь её членов.

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Им предъявлены обвинения в нарушении Закона о захоронениях и кремации и Закона о детях.

Свою секту Чокуронгерва назвал «Церковью белых одежд».

Зимбабве — страна с преимущественно христианским населением, где распространены апостольские секты.

Последователей «Церкви белых одежд» ранее обвиняли в жестоком обращении с женщинами и детьми. Они также известны практикой детских браков.

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