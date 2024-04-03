Это одна из древнейших в мире книг, сохранившаяся до нашего времени. Её написали на заре христианства...

Одну из древнейших в мире книг выставят на аукцион

Это одна из древнейших в мире книг, сохранившаяся до нашего времени. Её написали на заре христианства. Библейский манускрипт создали в монастыре в Верхнем Египте.

Вскоре книгу выставят на торги в Великобритании. А пока она находится в выставочном зале аукционного дома Christie’s в Нью-Йорке.

Манускрипт написан на папирусе на коптском языке в III или IV веке нашей эры. Всего в нём 52 листа. Тексты писал один человек в течении 40 лет.

[Эудженио Донадони, сотрудник аукционного дома Christie’s]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В книге записаны самые ранние из известных текстов двух книг Библии – первое послание Петра и книга пророка Ионы.

[Эудженио Донадони, сотрудник аукционного дома Christie’s]:

«В книге есть самый ранний текст первого послания Петра. И интересно то, что в названии написано просто «послание Петра». Либо автор не знал о существовании второго послания Петра, поскольку оно ещё не стало каноническим, либо его ещё просто не написали. Это указывает на очень раннюю дату манускрипта».

В рукописи также есть пасхальная литургия и другие проповеди, включая одну неопознанную.

Книгу нашли в середине прошлого века в Египте.

[Эудженио Донадони, сотрудник аукционного дома Christie’s]:

«Специфический климат Египта с его засушливой погодой позволил сохранить христианские рукописи, которые были найдены в конце XIX и XX веках».

Рукопись купил Университет Миссисипи. Она хранилась там до 81-го года. Позже её приобрёл норвежский коллекционер Мартин Шойен. Сейчас он выставил книгу на аукцион.

Торги пройдут 11 июня в Лондоне. За лот рассчитывают выручить от 2,6 до 3,8 миллиона долларов.

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