Красочный парад со слонами устроили на Шри-Ланке

Красочный парад в честь зуба Будды устроили в Коломбо – крупнейшем городе Шри-Ланки. Главные участники – гигантские слоны. По этому случаю их сначала благословили в буддийском храме. Потом нарядили в роскошные попоны.

В шествии участвуют барабанщики, танцоры и даже факельщики, умело жонглирующие огнём. Такой праздник проходит каждый в год в феврале. Парад называется «Навам Маха Перахера».

[Хана, туристка из Швейцарии]:

«Я приехала в Коломбо специально, чтобы посмотреть Перахеру. Мне очень нравится. Я впечатлена тем, сколько собралось людей, как здесь многолюдно. И меня впечатлил парад». [Шон, турист из США]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Парад проводят в полнолуние. Кульминация праздника – появление священной реликвии, которую несёт на себе слон.

Будда Шакьямуни жил 2500 лет назад. Он достиг нирваны в 80 лет. Согласно преданиям, после кремации его мощи разделили на восемь частей. Зуб Будды хранится в шриланкийском городе Канди в храме Далада Малигава.

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