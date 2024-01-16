CES-2024: «умные» фены, телевизоры и маски для лица

Выставка CES в Лас-Вегасе началась с битвы смарт-телевизоров. И LG, и Samsung представили прозрачные устройства. Тем..
Дата загрузки: 2024-01-17
В целом на выставке было множество гаджетов на базе мобильных и совместимых с искусственным интеллектом чипов. Например, этот от компании Hollo AI.
Он позволяет за считанные минуты создать своего собственного цифрового двойника, используя ИИ.
Всё, что нужно – это селфи и голосовые заметки в приложении для телефона.
Ещё один «умный» гаджет – маска для лица, которая пригодится тем, кто пытается найти личное пространство для важного звонка.
Новая «бесшумная маска» Skyted использует аэрокосмическую технологию для поглощения звука, обеспечивая тихие и конфиденциальные звонки и онлайн-встречи.
Косметический бренд L’Oreal продемонстрировал на выставке новые технологии, встроенные в его новый фен.
AirLight Pro сочетает инфракрасный свет с воздухом для более быстрой сушки волос и потребляет на 30% меньше энергии по сравнению с обычными фенами.
Японский стартап Holotch представил приложение, которое позволяет пользователям создавать реалистичную голограмму с помощью iPhone Pro.
На CES также показали новейшие высокотехнологичные кухонные гаджеты, в том числе роботизированные рестораны, устройства для домашнего копчения и барбекю с искусственным интеллектом.
Был даже производитель коктейлей от Bartesian. Устройство для смешивания напитков под названием The Premier избавит бармена от необходимости запоминать рецепты. В его память уже заложено около 60-ти коктейлей.
CES или Выставка потребительской электроники проходит в Лас-Вегасе ежегодно в начале января.
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