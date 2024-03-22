Нью-Дели снова возглавило рейтинг столиц мира, в которых зарегистрировали самый грязный воздух. Город сохраняет эту позицию..

Дели снова возглавил рейтинг столиц мира с самым грязным воздухом

Нью-Дели снова возглавило рейтинг столиц мира, в которых зарегистрировали самый грязный воздух. Город сохраняет эту позицию четвёртый год подряд. Такие данные представили в отчёте швейцарской компании по технологиям качества воздуха IQ Air.

Экологи отмечают, что причин несколько. Среди них широкое использование бензинового топлива, сжигание угля на заводах и тепловых электростанциях.

Есть и другие причины.

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[Чанда Бушан, эколог]:

«Пыль от деградации земель можно увидеть по всей стране. Треть земель Индии либо опустынена, либо в стадии деградации. С земли, в том числе со строительных площадок, поднимается много пыли».

В последнее время власти на уровне штатов и центральное правительство пытаются улучшить индекс качества воздуха в городах Индии. Однако в зимние месяцы 2023-24 года индекс качества воздуха в столице заметно ухудшился.

В зимние месяцы индекс качества воздуха в Дели неоднократно превышал 460 пунктов. Хорошим считается показатель, который не превышает 50 пунктов. А если он колеблется в пределах от 400 до 500, то это считается опасным для здоровья человека, а также смертельно опасным для людей, уже страдающих респираторными заболеваниями.

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