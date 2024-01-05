В Бельгии из-за наводнений встало железнодорожное сообщение с Люксембургом

В Бельгии из-за наводнений остановили движение поездов из Брюсселя в Люксембург. Железнодорожный оператор не уверен в прочности моста на фоне того, что в большей части страны реки уже несколько дней выходят из берегов. Пассажиров пересаживают на автобус.

А это город Буйон близ границы с Францией. Здесь вышла из берегов река Семуа.

[жительница Буйона]:

«Я устала. Не спала со вчерашнего дня. Моя внучка отправилась к её крёстной. Есть как есть. Вода везде, сами видите. Затоплен туалет. И кухня тоже». [житель Буйона]:

«Это не что-то неслыханное. Это необычно, но это не что-то из ряда вон. Но я бы мог подготовиться лучше и спасти некоторые инструменты – электрические и другие – которые у меня в подвале». [Стефан Тири, командующий службой спасения]:

«Мы связались со всеми жителями. Что касается реки в Буйоне – не то, чтобы они к этому привыкли, но они уже сталкивались с таким раньше, видели это, что позволяет нам гораздо быстрее взаимодействовать, и люди спокойны, несмотря ни на что».

Напомним, от наводнений, вызванных сильными дождями, сейчас страдают и другие страны Европы. Это Франция, Германия и Великобритания.