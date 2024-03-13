Взрыв в ресторане в Китае: есть погибший и пострадавшие

Мощный взрыв прогремел около восьми утра в ресторане в китайском городе Саньхэ в 80 километрах от..
Дата загрузки: 2024-03-14
Сам взрыв и вызванные им разрушения сняли на видео многие очевидцы. Ударной волной выбило стёкла в соседних зданиях и повредило фасады. Пострадали и десятки припаркованных рядом автомобилей.
Вскоре после взрыва полиция оцепила территорию в радиусе километра и стала разворачивать людей и автомобили.
По данным властей, пожар взят под контроль. По предварительной версии, взрыв произошёл из-за утечки газа.
Саньхэ находится в округе Ланфан в провинции Хэбэй.
Взрывы и другие смертоносные происшествия – обычное явление в Китае, где стандарты безопасности довольно низкие. Так, в феврале произошёл пожар в многоквартирном доме в Нанкине. Погибли не менее 15 человек, ещё 44 пострадали.
В январе десятки людей погибли в результате пожара в магазине в центре города Синьюй. Государственные СМИ сообщили, что причиной пожара стало то, что в подвале незаконно жгли огонь.
В том же месяце пожар вспыхнул в школьном общежитии в провинции Хэнань. Погибли 13 детей.
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