В Бразилии ловят и лечат зелёных черепах

У бразильского пляжа в Итайпу волнтёры и биологи устанавливают сети в рамках проекта по спасению черепах...

У бразильского пляжа в Итайпу волнтёры и биологи устанавливают сети в рамках проекта по спасению черепах. Их задача – поймать зелёных черепах, чтобы им помочь.

[Лариса Арауху, биолог проекта «Аруана»]:

«Черепахи свободно плавают возле барьера, то есть возле сети. Когда они доплывают до берега, мы забираем их в нашу палатку. Записываем информацию о каждой: размер, вес. Также делаем отметки о новых особях».

Отлов черепах с помощью рыболовецкой сети около берега начали в 2010 году.

[Лариса Арауху, биолог проекта «Аруана»]:

«Сегодня выловили черепаху, на которой были обрывки сети. Наверное, она в ней запуталась, а рыбак перерезал сеть и выпустил животное. Для нас это хороший знак, поскольку рыбак освободил животное и оно не погибло. Это также говорит об успехе нашей работы с рыбаками».

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Проект направлен не только на лечение животных. Рыбакам и остальным местным жителям подробнее рассказывают о состоянии природы. Некоторые рыбаки даже сами участвуют в проекте, помогая устанавливать сеть.

[Мауру Соуза, участник проекта «Аруана»]:

«40 лет назад мы готовили тушёную черепаху на гриле и черепаший суп. А сегодня этого делать нельзя, это запрещено. Теперь моя цель – рассказывать другим рыбакам о важности сохранения природы, поэтому я участвую в этом проекте».

А вот в сеть попалась черепаха, которой помогли несколько лет назад.

[Лариса Арауху, биолог проекта «Аруана»]:

«Животное по-прежнему здорово. Мы знаем, что после ампутации плавника оно более десяти лет живёт и плавает здесь, в этой бухте». [Вера Лючия Портела, отдыхающая на пляже]:

«Это фантастика! В каждом месте, где я бываю в Бразилии, всегда можно увидеть проекты, связанные с морскими черепахами. Это здорово. Замечательно, что моя дочка в таком юном возрасте видит, как помогают черепахам, чтобы их сохранить».

Зелёные черепахи могут достигать в длину двух метров, а весить до 400 килограммов.

Первые годы жизни зелёные черепахи проводят в открытом океане, питаясь медузами и морскими животными. Со временем перемещаются ближе к берегу и переходят на растительную пищу.

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