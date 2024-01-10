Власти Эквадора объявили войну преступным бандам после серии нападений Правительство Эквадора объявило войну преступным бандам. Ситуация в стране накалилась 7 января после побега из тюрьмы.. Дата загрузки: 2024-01-10

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Правительство Эквадора объявило войну преступным бандам. Ситуация в стране накалилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды «Лос-Чонерос» по кличке Фито. Вслед за этим в некоторых тюрьмах произошли бунты. В ответ президент страны Даниэль Нобоа ввёл режим ЧС на 60 дней, чтобы военные навели порядок.

На следующий день в стране произошла серия нападений. Вооружённые люди в масках ворвались в здание телестанции в Гуаякиле и прервали прямом эфир. Позже полиция заявила, что арестовала 13 подозреваемых и восстановила порядок. Правоохранители изъяли огнестрельное оружие и два автомобиля. Задержанным предъявят обвинения в терроризме.

Также в разных районах Гуаякиля за день были убиты не менее восьми человек. Кроме того, по всей стране неизвестные похитили семерых полицейских.

Президент объявил, что Эквадор находится в состоянии «внутреннего вооружённого конфликта». Он издал указ о признании 22 банд террористическими организациями и поручил военным их уничтожить.

Глава Объединённого командования вооружённых сил страны подтвердил, что армия начинает нейтрализацию этих группировок.

[Хайме Вела, командующий ВС Эквадора]:





Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подпи-ся «С этой минуты все террористические группы, названные в указе (президента), становятся военной целью. На карту поставлено настоящее и будущее нашей родины. И никакой террористический акт не заставит нас сдаться. Мы не отступим и не будем вести переговоры: (общественное) благосостояние, справедливость и порядок не могут просить разрешения на существование или склонять голову перед террористами».

Жители страны напуганы. В Кито закрываются магазины и торговые центры.

[житель Кито]:

«Люди не просто напуганы, они в ужасе. И это неудивительно, они правы. Как это возможно, что в стране, которая нуждается в создании рабочих мест и другой поддержке, закрываются даже торговые центры. Даже не верится». [жительница Кито]:

«На работе нам велят уходить пораньше, чтобы успеть на транспорт, и говорят, что надо держаться подальше от любых (подозрительных) объектов. В общем, очень страшно. Эту нервозность можно чувствовать повсюду».

Между тем в соседнем Перу принимают меры в связи со всплеском насилия в Эквадоре.

[Альберто Отарола, премьер-министр Перу]:

«Мы объявляем чрезвычайное положение на всей северной границе».

В Эквадоре действует много преступных группировок, которые занимаются вымогательствами, наркоторговлей и совершают убийства, в том числе заказные. При этом банды борются друг с другом за сферы влияния, дестабилизируя обстановку в стране.