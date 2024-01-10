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Власти Эквадора объявили войну преступным бандам после серии нападений

Власти Эквадора объявили войну преступным бандам после серии нападений
Власти Эквадора объявили войну преступным бандам после серии нападений

Правительство Эквадора объявило войну преступным бандам. Ситуация в стране накалилась 7 января после побега из тюрьмы..

Дата загрузки: 2024-01-10

Власти Эквадора объявили войну преступным бандам после серии нападений

Правительство Эквадора объявило войну преступным бандам. Ситуация в стране накалилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды «Лос-Чонерос» по кличке Фито. Вслед за этим в некоторых тюрьмах произошли бунты. В ответ президент страны Даниэль Нобоа ввёл режим ЧС на 60 дней, чтобы военные навели порядок.

На следующий день в стране произошла серия нападений. Вооружённые люди в масках ворвались в здание телестанции в Гуаякиле и прервали прямом эфир. Позже полиция заявила, что арестовала 13 подозреваемых и восстановила порядок. Правоохранители изъяли огнестрельное оружие и два автомобиля. Задержанным предъявят обвинения в терроризме.

Также в разных районах Гуаякиля за день были убиты не менее восьми человек. Кроме того, по всей стране неизвестные похитили семерых полицейских.

Президент объявил, что Эквадор находится в состоянии «внутреннего вооружённого конфликта». Он издал указ о признании 22 банд террористическими организациями и поручил военным их уничтожить.

Глава Объединённого командования вооружённых сил страны подтвердил, что армия начинает нейтрализацию этих группировок.

[Хайме Вела, командующий ВС Эквадора]:




«С этой минуты все террористические группы, названные в указе (президента), становятся военной целью. На карту поставлено настоящее и будущее нашей родины. И никакой террористический акт не заставит нас сдаться. Мы не отступим и не будем вести переговоры: (общественное) благосостояние, справедливость и порядок не могут просить разрешения на существование или склонять голову перед террористами».

Жители страны напуганы. В Кито закрываются магазины и торговые центры.

[житель Кито]:
«Люди не просто напуганы, они в ужасе. И это неудивительно, они правы. Как это возможно, что в стране, которая нуждается в создании рабочих мест и другой поддержке, закрываются даже торговые центры. Даже не верится».

[жительница Кито]:
«На работе нам велят уходить пораньше, чтобы успеть на транспорт, и говорят, что надо держаться подальше от любых (подозрительных) объектов. В общем, очень страшно. Эту нервозность можно чувствовать повсюду».

Между тем в соседнем Перу принимают меры в связи со всплеском насилия в Эквадоре.

[Альберто Отарола, премьер-министр Перу]:
«Мы объявляем чрезвычайное положение на всей северной границе».

В Эквадоре действует много преступных группировок, которые занимаются вымогательствами, наркоторговлей и совершают убийства, в том числе заказные. При этом банды борются друг с другом за сферы влияния, дестабилизируя обстановку в стране.

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