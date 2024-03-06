Власти Азербайджана сносят здание бывшего карабахского парламента

В Ханкенди сносят здание бывшего парламента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Эти кадры показали на государственном телевидении Азербайджана...

В Ханкенди сносят здание бывшего парламента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Эти кадры показали на государственном телевидении Азербайджана. Также по приказу властей разрушили соседнее строение, где располагалась Ассоциация ветеранов Первой карабахской войны.

СМИ Азербайджана сообщили, что здания были построены незаконно, поэтому подлежат сносу. Армянские политики называют это местью.

Нагорный Карабах перешёл под контроль этнических армян в ходе войны, длившейся с 92-го по 94-й год. Республика так и не получила международного признания.

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Осенью 2020 года произошёл второй крупномасштабный вооружённый конфликт между Азербайджаном и карабахскими военными, которых поддерживала Армения. По итогам войны часть территории Нагорного Карабаха вернулась под контроль азербайджанцев.

В сентябре прошлого года Азербайджан провёл так называемую контртеррористическую операцию и за сутки полностью вернул себе Карабах.

Когда боевые действия прекратились, более 100 000 карабахских армян бежали в Армению. Они опасались этнических чисток, хотя Азербайджан разрешил им остаться.

Сейчас Армения обвиняет азербайджанские власти в уничтожении культурного наследия армян в бывшей Нагорно-Карабахской Республике. Азербайджан это отрицает.

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