В Канаде разыскивают троих преступников в связи с крупнейшей кражей золота в истории страны. Об этом..

Шестеро арестованы и трое в розыске по делу о крупнейшей в истории Канады краже золота

В Канаде разыскивают троих преступников в связи с крупнейшей кражей золота в истории страны. Об этом заявили власти. Шестерых уже арестовали.

6600 слитков золота украли с грузового склада Air Canada ещё в прошлом году. Для этого использовали пятитонный грузовик. Ранее золото и иностранную валюту на 16 миллионов долларов доставили в Торонто из Цюриха на самолёте Air Canada.

Злоумышленники завладели ценностями, предъявив сотрудникам авиакомпании поддельный счёт за грузовую авиаперевозку. Они сложили золото и валюту на погрузчик и уехали.

Полиция Онтарио назвала имена девяти подозреваемых и сообщила, что им предъявлено девятнадцать обвинений. По крайней мере, двое были сотрудниками Air Canada.

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Пятерых подозреваемых арестовали в Канаде и освободили под залог. А один был арестован в американском штате Пенсильвания с применением огнестрельного оружия и остаётся под стражей в США.

При обысках полиция обнаружила примерно килограмм золота и около 230 тысяч долларов. Также нашли 65 единиц огнестрельного оружия, которое, как предполагается, купили на украденные деньги.

Вслед за кражей американская Компания по обеспечению безопасности Brinks подала в суд на Air Canada за небрежность. Именно она должна была обеспечивать сохранность золота во время его транспортировки из Цюриха в Торонто. Её наняли швейцарский банк «Райффайзен» и компания по переработке драгоценных металлов Valcambi.

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