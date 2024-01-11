Кубинцы спешат заправиться перед резким скачком цен на топливо

Кубинцы заполонили заправочные станции по всей стране. Все спешат наполнить бак перед резким повышением цен на..
Дата загрузки: 2024-01-11
Кубинское правительство объявило, что с 1 февраля розничная цена на 94-й бензин вырастет с 30 до 156 песо за литр. Это пятикратное повышение, по мнению властей, необходимо для обеспечения поставок топлива.[Хавьер Эрнесто, местный житель]:
«Я пытаюсь заправиться до того, как они поднимут цену. Это сильный рост, и я думаю, что заправиться потом будет довольно сложно».
Цены на другие марки бензина и дизельного топлива поднимутся аналогичным образом.[Эрнесто Кордеро, местный житель]:
«Это затронет нас финансово. Наполнить бак на 1000 песо и на 5-6 тысяч – не одно и то же. Все пострадают от повышения цен».
Слухи о повышении ходили на Кубе несколько месяцев. Население, которое выживает за счёт огромных государственных субсидий, в последние месяцы уже столкнулось с высокой инфляцией и ростом цен на большинство товаров и услуг.[Михель Самора, местный житель]:
«Это отразится на экономике, потому что общественный транспорт и пассажирские перевозки подорожают. Одно приведёт к другому, поэтому будут проблемы с транспортом».
Власти говорят, что также повысят цены на сжиженный газ, поступающий в дома, и электроэнергию для потребителей. Однако они отметили, что повышение не коснётся самых бедных слоёв населения.
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