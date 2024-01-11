Кубинцы спешат заправиться перед резким скачком цен на топливо

Кубинцы заполонили заправочные станции по всей стране. Все спешат наполнить бак перед резким повышением цен на..

Кубинцы заполонили заправочные станции по всей стране. Все спешат наполнить бак перед резким повышением цен на топливо – самым большим для острова за последние десятилетия.

Кубинское правительство объявило, что с 1 февраля розничная цена на 94-й бензин вырастет с 30 до 156 песо за литр. Это пятикратное повышение, по мнению властей, необходимо для обеспечения поставок топлива.

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[Хавьер Эрнесто, местный житель]:«Я пытаюсь заправиться до того, как они поднимут цену. Это сильный рост, и я думаю, что заправиться потом будет довольно сложно».

Цены на другие марки бензина и дизельного топлива поднимутся аналогичным образом.

[Эрнесто Кордеро, местный житель]:«Это затронет нас финансово. Наполнить бак на 1000 песо и на 5-6 тысяч – не одно и то же. Все пострадают от повышения цен».

Слухи о повышении ходили на Кубе несколько месяцев. Население, которое выживает за счёт огромных государственных субсидий, в последние месяцы уже столкнулось с высокой инфляцией и ростом цен на большинство товаров и услуг.

[Михель Самора, местный житель]:«Это отразится на экономике, потому что общественный транспорт и пассажирские перевозки подорожают. Одно приведёт к другому, поэтому будут проблемы с транспортом».

Власти говорят, что также повысят цены на сжиженный газ, поступающий в дома, и электроэнергию для потребителей. Однако они отметили, что повышение не коснётся самых бедных слоёв населения.

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