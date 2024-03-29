Нет источников: из-за загрязнения иракцы вынуждены покупать питьевую воду

Жители города Наджаф в центре Ирака страдают от нехватки чистой питьевой воды. Как показали пробы, большая..

Жители города Наджаф в центре Ирака страдают от нехватки чистой питьевой воды. Как показали пробы, большая часть природных источников загрязнена сточными водами и содержит тяжёлые металлы, которые могут вызвать заболевания.

Этот местный житель стоит возле ручьёв, протекающих через кучи мусора. Он говорит, что отходы загрязняют воду последние несколько лет, а власти бездействуют.

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[Мохсен аль-Керави, местный житель]:«Большинство болезней вызваны этими стоками. Они не новые. Они существуют 4-6 лет. Даже животные болеют. Берег реки чистый. Но отходы и грязь сбрасывают в реку Куфа».

Экологи говорят, что более 40 канализационных станций, расположенных на двух берегах реки, сбрасывают много отходов, содержащих жиры, тяжёлые металлы и опасные элементы. Также в воде нашли опасные концентрации свинца, кадмия, цинка, железа и меди.

[Сафаа Маджид, эколог]:«Кроме того, пробы воды отправили на микробиологический анализ. В них было много бактерий, например, кишечная палочка. Кое-где нашли даже палочку холеры».

Кроме того, на всех полях используют сточные воды, потому что они обладают способностью увеличивать вегетативный рост.

[Сафаа Маджид, эколог]:«Но они также содержат тяжёлые металлы, бактерии и грибки. Когда вы потребляете эти растения, зелень или такие растения, как помидоры, огурцы, баклажаны, то эти металлы попадают в организм и вызывают много заболеваний».

Люди вынуждены покупать воду, чтобы пить и готовить еду. В городе работают водоочистные станции, но кардинально переломить ситуацию они пока не смогли.

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