Гендиректор Boeing признал наличие недостатков в контроле качества

Компания Boeing признала ошибку, связанную с инцидентом во время полёта Alaska Airlines. У самолёта Боинг 737..

Компания Boeing признала ошибку, связанную с инцидентом во время полёта Alaska Airlines.

У самолёта Боинг 737 MAX 9 вырвало дверь запасного выхода, что вынудило пилотов совершить вынужденную посадку.

Чудом никто серьёзно не пострадал, но этот инцидент поднял вопросы о том, как создаётся самый продаваемый самолёт Boeing.

Генеральный директор Дэйв Кэлхун признал недостатки в контроле качества. Он сказал, что Boeing подойдёт к решению проблемы со стопроцентной прозрачностью и позаботится о том, чтобы такого не повторилось.

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Американские регулирующие органы приостановили эксплуатацию 171 самолета для проведения проверок. Авиакомпании по всему миру сделали то же самое.

Опасения усилились после того, как United Airlines заявила, что обнаружила незакреплённые болты на некоторых своих самолётах.

Во вторник представитель Белого дома заявила, что путешественники имеют право чувствовать себя в безопасности.

[Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома]:«Эти конкретные самолеты Boeing будут оставаться на земле до тех пор, пока операторы полностью не завершат масштабных проверок».

Самолёты типа MAX уже находились под пристальным вниманием после двух предыдущих аварий со смертельным исходом.

Эти инциденты были связаны с производственной ошибкой, которую также впоследствии устранили.

Но с тех пор у самолёта возникали многочисленные проблемы с производством и контролем качества, что может ещё больше навредить репутации Boeing.

Как показывают данные, компания выполнила свои планы по производству самолётов на 2023 год, но отстаёт от своего главного конкурента Airbus уже пятый год подряд.

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