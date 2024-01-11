fb pixel
Телеканал NTD

Гендиректор Boeing признал наличие недостатков в контроле качества

Гендиректор Boeing признал наличие недостатков в контроле качества

Компания Boeing признала ошибку, связанную с инцидентом во время полёта Alaska Airlines. У самолёта Боинг 737..

Дата загрузки: 2024-01-11

Гендиректор Boeing признал наличие недостатков в контроле качества
Компания Boeing признала ошибку, связанную с инцидентом во время полёта Alaska Airlines.

У самолёта Боинг 737 MAX 9 вырвало дверь запасного выхода, что вынудило пилотов совершить вынужденную посадку.

Чудом никто серьёзно не пострадал, но этот инцидент поднял вопросы о том, как создаётся самый продаваемый самолёт Boeing.

Генеральный директор Дэйв Кэлхун признал недостатки в контроле качества. Он сказал, что Boeing подойдёт к решению проблемы со стопроцентной прозрачностью и позаботится о том, чтобы такого не повторилось.

Американские регулирующие органы приостановили эксплуатацию 171 самолета для проведения проверок. Авиакомпании по всему миру сделали то же самое.

Опасения усилились после того, как United Airlines заявила, что обнаружила незакреплённые болты на некоторых своих самолётах.

Во вторник представитель Белого дома заявила, что путешественники имеют право чувствовать себя в безопасности.

[Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома]:
«Эти конкретные самолеты Boeing будут оставаться на земле до тех пор, пока операторы полностью не завершат масштабных проверок».

Самолёты типа MAX уже находились под пристальным вниманием после двух предыдущих аварий со смертельным исходом.

Эти инциденты были связаны с производственной ошибкой, которую также впоследствии устранили.

Но с тех пор у самолёта возникали многочисленные проблемы с производством и контролем качества, что может ещё больше навредить репутации Boeing.

Как показывают данные, компания выполнила свои планы по производству самолётов на 2023 год, но отстаёт от своего главного конкурента Airbus уже пятый год подряд.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...