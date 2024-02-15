На Кубе заканчивается топливо?

Владелец небольшого кафе в пригороде Гаваны организует свою жизнь и бизнес в условиях регулярных отключений электроэнергии...

Владелец небольшого кафе в пригороде Гаваны организует свою жизнь и бизнес в условиях регулярных отключений электроэнергии.

Он говорит, что иногда свет отключают на четыре часа, иногда – на шесть. Для этого времени года это необычно, ведь погода более прохладная, а значит спрос на электричество не такой большой.

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[Херман Мартин, предприниматель]:«Как кубинцы, мы учимся адаптироваться, создавать стратегии. Но это неудобно и утомительно. В это время школьники возвращаются с уроков, работающие готовят что-то дома, а свет выключается. Приходится ждать примерно до восьми вечера».

Власти говорят, что причина необычно долгих отключений – в нехватке топлива.

[Ласаро Гуерра, глава Национальной электросети Кубы]:«Огромный дефицит топлива сохраняется, на электростанциях и плавучих станциях. В итоге это влияет на оказание услуг по электроснабжению».

Впрочем, как показывают данные, страна получает достаточно топлива для обеспечения нормального электроснабжения. В целом острову необходимо около 125 тысяч баррелей нефти в день.

Куба добывает около 40 000 баррелей в день из внутренних скважин, а также получает около 57 000 баррелей в день из Венесуэлы.

Также 23 000 баррелей поступает из Мексики и примерно 7-10 тысяч – от других поставщиков.

Эксперты говорят, что проблема не в поставках.

[Хорхе Пиньон, эксперт по вопросам энергетической политики]:«Мы не считаем, что проблема с нехваткой топлива на Кубе связана с внешними факторами. Мы считаем, что это может быть внутренняя проблема. Проблема в нефтеперерабатывающем секторе, в логистике, хранении, танкерах и цистернах, которые курсируют между кубинскими портами».

Власти Кубы уже предложили выход. Они хотят в пять раз повысить цены на топливо, которые сейчас субсидируются из казны.

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